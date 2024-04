Cuello advierte incremento del desempleo y pobreza golpea a familias

Santo Domingo.- La candidata vicepresidencial por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Zoraima Cuello, manifestó que cuando se pasa un balance verdadero a la situación actual de la República Dominicana, se puede observar que la economía familiar dominicana ha desmejorado.

“Ha crecido el desempleo, la pobreza, la inflación. La gente está en desaliento”, expresó.

Comprende que los precios de la canasta básica familiar estén muy caros y es inaccesible para la gran mayoría de dominicanos.

Asimismo, reiteró su preocupación por la falta de información pública que no presenta las estadísticas de los principales problemas del país.

“Los ciudadanos no están recibiendo informaciones comprobables o actualizados, por lo que mucha gente no sabe si es cierto que la delincuencia ha bajado, pero la siente en las calles cuando es víctima de ella. El Gobierno utiliza informaciones que no encontramos en sus portales institucionales”, afirmó.

Cuello hizo estas declaraciones durante una asamblea con miembros del Comité Central, presidentes de Comité Intermedios y destacados dirigentes políticos del PLD de la Circunscripción #2 del Distrito Nacional.

Zoraima Cuello aseguró que es por eso que la ciudadanía no puede quedarse en su casa el próximo 19 de mayo, ya que es la oportunidad de tener a un Gobierno que sí se preocupa por los más pobres.

“El PLD es el partido que más ha hecho por la República Dominicana. Los mejores candidatos están en el PLD. Gente que sí le duele lo que sufre el pobre. Gente que sí sabe gobernar”, proclamó.

Asamblea con dirigentes

Además de Zoraima Cuello, participaron en la actividad los miembros del Comité Político: Alejandrina Germán y José Dantés, Díaz quien también es coordinador de Campaña Vicepresidencial.

También estuvieron los miembros del Comité Central: Elías Cornelio, Manuel Saleta y Aura Fernández, así como decenas de altos dirigentes del PLD.

Previo a esa asamblea, Zoraima Cuello sostuvo un encuentro con los candidatos a diputados de esa demarcación: Enid Gil, Omar Guevara, José Martínez Brito, Jorge Minaya y Cleo Sánchez.