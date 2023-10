“Cumplí en  Chile y ahora  voy a París”

En la fecha final del torneo de boxeo de los XIX Juegos Panamericanos Santiago 2023, el boxeador dominicano Yunior Alcántara no tuvo que lanzar un golpe para alzarse con la medalla de oro de los 51 kilos.

Y no era necesario, su rival, el brasileño Michael Douglas Da Silva, no se presentó al cuadrilátero, después de que en el combate anterior, el dominicano había despachado, nada más y nada menos, que el estadounidense y sub campeón mundial, Roscoe Hill, considero entre los favoritos a la presea dorada.

“He cumplido con mi país y ahora voy tras una medalla a los Juegos Olímpicos”, proclamó el nativo de Higüey, provincia La Altagracia.

El también ganador de medalla de plata en los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023 es el único entre los 12 pugilistas que conformaron el plantel dominicano en estos Juegos Panamericanos que obtuvo su boleto a París 2024.

Alcántara no solo relegó al estadounidense Hill a una tercera posición (medalla de plata), sino que también dejó en el camino al canadiense John Sitchon Parina, a quien venció por decisión unánime, 5-0, así como al mexicano Oscar Castañeda, de quien dispuso por un 3-0.

“Aunque soy el único que clasificó para los Juegos Olímpicos de París, nuestro equipo está lleno de talentos, compañeros con todo el potencial para alcanzar lo más alto del podio en cualquier competencia internacional”, dijo Yunior.

Quienes no pudieron lograr el boleto para los Juegos Olímpicos tendrán dos oportunidades, la primera de las cuales será entre finales de febrero y principio de marzo del próximo año en Italia.

Entra a la historia

Con su presea dorada, Yunior Alcántara se une a Joan Guzmán, quien logró la hazaña en Mar del Plata, Argentina, en el 1995; Juan Ubaldo Cabrera, en Santo Domingo 2003 y Rodrigo Marte, en Lima 2019.

“Es un gran honor y un orgullo formar parte de esa lista”, expuso Alcántara, quien ofreció una gran demostración de su conocimiento sobre la historia del boxeo. Con el oro obtenido por Alcántara, el boxeo dominicano cerró su participación en los Juegos Panamericanos Santiago 2023 con un total de tres medallas. Alexy De la Cruz, en 63.5 kilos y José Luis De los Santos, en 57 kilos, aportaron sendas preseas de bronce.