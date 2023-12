Daddy Yankee se retira y anuncia su conversión al evangelio

El artista puertorriqueño Daddy Yankee sorprendió anoche a los miles de fanáticos que se dieron cita en el Choliseo de Puerto Rico, en el último de cuatro conciertos que pusieron punto final a una de las más exitosas carreras artísticas de urbano alguno, al anunciar su conversión al evangelio.

Al finalizar el último concierto The Big Boss, como es conocido el intérprete de Gasolina, confesó que mientras vivía el éxito trataba de llenar su vida, buscarle sentido y en ocasiones aparentaba estar feliz, pero le faltaba algo para sentirse completo.

“Les tengo que confesar que alguien pudo llenar ese vacío que sentía por mucho tiempo y me di cuenta que para todos (yo) era alguien, pero yo no era nada sin ÉL”, recibiendo una ovación del público que escuchaba con sorpresa las palabras del artista.

El multipremiado urbano confesó que pudo recorrer el mundo durante años, ganar premios, aplausos y elogios, pero se dio cuenta de algo que dice la Biblia: “De qué le vale al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma. Por eso, esta noche reconozco, y no me avergüenzo, decirle al mundo entero que Jesús vive en mí y que yo viviré para ÉL”, reveló.

El artista de fama mundial, reconocido en el mundo como el iniciador de la internacionalización del reguetón, hizo mención de Mateo 10:32-42 donde Jesús promete: “Todo aquel que me reconozca en público aquí en la tierra también lo reconoceré delante de mi Padre”.

Raymond Ayala, nombre de pila del artista, anunció que en ese momento se acababa la historia de Daddy Yankee e iniciaba otra en la que pondrá todas las herramientas que tiene en su poder, como la música, las redes sociales, plataformas y micrófonos al servicio de la Palabra. “Todo lo que Jesús me entregó son ahora para el Reino”.

Al dar las gracias a Puerto Rico, dijo esperar que todos caminen con él en este nuevo comienzo y finalizó con la siguiente recomendación: “No sigan a ningún hombre, yo soy humano, a todas las personas que me siguieron sigan a Jesucristo que ÉL es el Camino la Verdad y la Vida”.

De inmediato, al conocer la transformación espiritual de Daddy Yankee, Farruko, quien también anuncio su conversión al evangelio el pasado año, reaccionó en su cuenta de Instagram.

“Gloria a Dios, bienvenido al Reino Maestro @daddyyankee ?????? al ejército de los verdaderos guerreros de verdad, ahora no vengan a meterle el pie como me hicieron a mí, tanto los cristianos como los no cristianos, disfruta el proceso en orden y a tu paso, tu influencia y dones son de gran aportación al Reino. Que nadie te castre, muy feliz por ti hermano mío, que noticia más dura, cuenta conmigo siempre ????Gloria al Padre, hay fiesta en el Reino, Cristo Viene”.

Éxito musical

Daddy Yankee inició su carrera musical en 1991 como invitado en los discos del productor DJ Playero, entre ellos, Playero 37 y Playero 38. En 1997 lanzó su EP debut “No Mercy”, nuevamente trabajando con DJ Playero, por lo que en ese mismo año participa en la producción Playero 39, luego en Playero 40 con tres canciones, pero su gran salto lo daría en 2002 con su segundo álbum de estudio El Cangri.com, que resultó ser el más vendido de su país, según Billboard y Nielsen SoundScan.

Dos años después llegaría el despegue definitivo cuando lanzó “Gasolina”, todo un suceso mundial que, con el que recientemente entró en el registro sonoro de la biblioteca del Congreso de Estados Unidos, la más grande del mundo.

Su más reciente álbum, “Legendaddy”, que superó los 600 millones de reproducciones en menos de un mes, cuenta con 19 canciones en las que cuenta con colaboraciones de Bad Bunny, Rauw Alejandro, Pitbull, Natti Natasha y Becky G.