El diputado danilista Elpidio Báez afirmó esta mañana que los días de Leonel Fernández en el PLD están contados, pues ya perdió su liderazgo “y todo indica que esa reprimenda en su contra, algo nunca visto en el partido, significa que los miembros del Comité Político ya no lo aceptan como cabeza de ese organismo”.

Báez dijo asimismo que el presidente Danilo Medina ya habló a través de los 22 miembros del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), que en un hecho inédito reprendieron a Leonel Fernández, presidente de la entidad, y defendieron el derecho del mandatario a repostularse en las próximas elecciones.

“Leonel se va del partido, eso lo sabemos, y se irá en medio de las protestas y quejas, y él sabe que tan pronto haya elecciones internas perderá la presidencia del PLD, de hecho ya está en minoría en todos los organismos, su tiempo pasó en el PLD”, afirmó Báez, uno de los principales impulsores de la reelección de Medina.

Continuando sobre el tema dijo que “lo de ayer, el hecho de que 22 de los 34 miembros del Comité Político hayan enfrentado al presidente del partido, algo nunca visto, te dice a ti que la mayoría del partido apoya que al Presidente se le dé la oportunidad de participar en las elecciones internas de nuestra agrupación”.

Báez sostuvo que las declaraciones de los miembros del CP aseguran que el proyecto será presentado en cualquier momento y que sería aprobado sin mayores inconvenientes.

Igualmente resaltó que el documento leído ayer por el secretario general del PLD, Reinaldo Pared Pérez, recoge la propuesta que presentaría el miembro del CP Ramón Ventura Camejo, “que era que a Danilo se le diera la oportunidad de participar en la contienda interna”.

“Como Leonel está en minoría en el PLD, lo que dice la democracia es que tiene que someterse a los dictámenes de las mayorías, esa parte parece que él y sus seguidores no lo han entendido”, declaró.

También criticó que el propio presidente del partido oficialista esté promoviendo acciones beligerantes contra su propio gobierno.

“Lo más seguro es que Leonel Fernández se vaya del PLD, y lo hará porque es un presidente sin poder, un hombre que ha perdido su liderazgo. No es como en otro tiempo que él tenía el control y se le hacía caso a sus propuestas, ya no es así y lo que veo es que el Comité Político ya no está aceptando a Fernández como su presidente”, expresó Báez.

El legislador reeleccionista aseguró que los votos para modificar la Constitución están asegurados, aunque se diga que no. “Eso lo veremos cuando se presente el proyecto, nosotros hemos dicho desde el principio que será aprobado, recuerda que lo mismo se decía cuando se aprobó la Ley de Partidos Políticos”.

Ayer tarde el secretario general del PLD, Pared Pérez, en nombre de 22 miembros del Comité Político leyó un documento en el que reprenden al presidente de esa organización y a sus seguidores, y le instó a expresar sus posiciones en el Congreso Nacional, en caso de que se decida someter una reforma constitucional para habilitar al presidente Danilo Medina.

En la rueda de prensa realizada en la casa nacional del PLD, donde se leyó la declaración, estuvieron presentes 19 de los 34 miembros del órgano, más tres excusas.

Allí lamentaron que el grupo del expresidente Fernández haya asumido una “actitud beligerante” frente al Congreso Nacional en procura de impedir que se conozca una eventual reforma a la Carta Magna para habilitar al presidente Danilo Medina.

“Respetamos el derecho de cada miembro de nuestro partido a tener y expresar sus posiciones sobre este tema o cualquier otro que incida en la vida de la nación. Sin embargo, deseamos hacer un llamado al compañero Leonel Fernández y sus seguidores para que sus posiciones sean expresadas en el marco del debate normal dentro de las cámaras legislativas”, dicen los firmantes del documento.