Danilo revela el 35% peledeístas afirma votaría por Leonel

El expresidente Danilo Medina reveló que el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) hizo un estudio que arrojó que hasta el 35 por ciento de los peledeístas votarían por la candidatura del expresidente Leonel Fernández.

En un audio que se filtró de una asamblea evaluativa que encabezó el pasado sábado Medina en la Casa Nacional del PLD, dijo que probablemente esa situación se esté dando por desconocimiento de muchos peledeístas que creen que Leonel Fernández sigue siendo de esa organización.

Al mismo tiempo negó que en el PLD haya una crisis interna e informó que la renuncia de Francisco Javier García como jefe de campaña de la organización no quiere que no siga en el equipo estrategia de la entidad.

Danilo Medina presidió el sábado una reunión evaluativa con los enlaces de la agrupación en la provincia de Santo Domingo y constatar la marcha de la agrupación en cuanto a los trabajos proselitistas en medio de la campaña preelectoral, de cara a las elecciones del año 2024.

“Hay un estudio que nosotros hicimos, un estudio FODA que mandó hacer el secretario general y un 32, 33, 35 por ciento de compañeros y compañeras que dicen ser peledeístas, pero que van a votar por Leonel. Probablemente lo hacen por desconocimiento porque mucha gente en el país todavía cree que Leonel sigue siendo del Partido de la Liberación Dominicana, ustedes deben haberlo confirmado en los esfuerzos confirmados que están haciendo”, sostuvo.

Explicó que “la naturaleza de esta asamblea compañero fundamentalmente es que en dos o tres meses el país entero debe saber que el candidato del PLD se llama Abel Martínez, porque todos los peledeístas del país tiene que tener como su candidato al compañero Abel Martínez”.

Medina dijo que en estos momentos los peledeístas tienen la tarea de ligar la candidatura de Abel Martínez con los símbolos y los colores de la organización opositora.

“Porque un partido que tiene 3 mil 300 comités intermedios, que es capaz de hacer más de 600 actividades en cinco semanas no por qué ganar las próximas elecciones, la tiene que ganar por nosotros, pero sobre todo por el pueblo dominicano que está pasando la de Caín. Este es un pueblo que no está bien, que no está caminando bien, y sus esperanzas están puestas en lo que han vividos, ellos saben que con el PLD se vivía mejor y están dispuestos a volver a darnos la oportunidad de dirigirlo, pero tenemos que ganarlo”, consideró Medina en su discurso a los peledeístas reunidos en el Salón Bienvenido Sandoval de la Casa Nacional de la organización.

El exgobernante dijo que el trabajo de llevar un mensaje y una foto del candidato peledeísta es un trabajo fundamental para que se pueda conocer que nuestro candidato del PLD ahora es Abel Martínez. “Y ustedes tienen compañero el papel de que eso se ejecute en todo el territorio nacional”.

“Nosotros en dos meses tendremos que haber vendido la imagen de Abel como el candidato del PLD, no tenemos ningún otro partido que no sea el Partido de la Liberación Dominicana, tienen que estar claro en eso, tienen que obligar a los compañeros que hagan ese trabajo, pero no solamente como lo están haciendo ahora con los presidentes de comités de base, el grueso del PLD son sus miembros”, afirmó Medina.

Pidió integrar a la masa del PLD a trabajar por la candidatura de Abel Martínez en todo el país. El exmandatario dijo estar seguro que su organización ganará las próximas elecciones, pero que para ello hay que trabajar duro.

En tono de broma, Danilo Medina se definió como un hombre “duro de matar”, frase que provocó un aplauso de los asistentes a la asamblea.

La renuncia

Explicó que la renuncia de Francisco Javier como jefe de campaña se debió a que probablemente hubo incompatibilidad con Abel Martínez, “y el compañero Francisco Javier decidió tomar esta decisión, pero no tiene nada que ver con su militancia en el partido, ni con su trabaja en la campaña”

“Lo primero es que Francisco Javier no se ha ido del partido, seguirá trabajando con nosotros en la dirección de la campaña en lo que resta de este tramo”, sostuvo.

Añadió que “los enemigos podrán tratar de sacar ventajas de cualquier cosa que afecte al PLD, pero como decía el título o una frase de una película, el PLD compañero si es verdad que es duro de matar, somos un partido duro de matar, no es fácil matar al PLD, se ha hecho todo lo posible por hacernos desaparecer de la faz de la tierra, pero aquí estamos”

Asambleas

Danilo Medina, líder y presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), se reunió también la mañana del viernes con todos los enlaces de la campaña política a nivel nacional, y en la tarde con los representantes del Distrito Nacional.

Durante los encuentros se revisan todos los aspectos logísticos de manera que se pueda suplir cualquier necesidad que se presente durante los trabajos políticos.

En calidad de presidente del PLD, Medina encabezó el encuentro junto Charlie Mariotti, secretario general, Temístocles Montás vicepresidente del PLD y Rubén Bichara, secretario de enlaces y comunicación interna y una representación del Comité Político. También participaron Alejandrina Germán, Iván Lorenzo, Jaime David Fernández Mirabal, Radhamés Camacho, entre otros.

Charlie Mariotti

El pasado jueves el secretario general de la agrupación, Charlie Mariotti, al ser entrevistado en un programa radial, aseguró que en las encuestas los peledeístas no se identifican con Abel para la Presidencia de la República sino con otra persona, de la cual no mencionó el nombre