Es el presidente Danilo Medina, no Leonel Fernández, quién tiene la solución a la crisis por la que atraviesa el Partido de la Liberación Dominicana que arrastra a todas las fuerzas políticas del país. Es Danilo, no Leonel, quien tiene un impedimento constitucional para relegirse.

Fue Danilo, junto con Leonel y los demás jeques árabes del Comité Político quienes aprobaron el vigésimo transitorio que exclusivamente le impide a Danilo ser candidato a la presidencia y vicepresidencia para las elecciones venideras. Ese acuerdo lo firmaron todos; ahora Danilo y su grupo se niegan a cumplir lo pactado.

El conflicto queda resuelto si Danilo, que tiene el candado y la llave también, desiste de sus ambiciones continuistas. Solo tiene que decir que cumplirá su palabra. Permitir elecciones libres y transparentes donde el que ganó, ganó, y el que perdió, perdió. Y colorín colorado…

Lo diré de nuevo: el Gobierno podrá comprar a todos los legisladores de su propio partido y de la oposición para reformar nuevamente la Constitución y legitimar la reelección del presidente, y fracasará. Podrá reunir un quórum de un cien por ciento, gastar, no cientos, sino miles de millones de pesos en el Congreso, pero no conseguirá corromper y manipular la voluntad del 70% de la población que según 15 encuestas no quieren que el mandatario se mantenga en el poder más allá del año próximo.

La gente no quiere la reelección. ¡Y Danilo lo sabe! Insistir es una locura resultado del pánico que produce la incertidumbre del que lo tiene todo y corre el riesgo de perderlo y quedarse triste y solo en el desierto.

Solo el intento de “perpetuarse en el poder” como sugiere alevosamente la hermana (oídos, voz y ojos) del mandatario, provocará una repulsa colectiva que puede desencadenar en una poblada sangrienta que conduzca el país hacia el abismo terminando con la precaria paz y la caricatura de democracia que aún existe.

Los actores fundamentales que desde su liderazgo rechazan el continuismo no se quedarán cruzados de brazos. Actuarán llamando a protestas con movilizaciones, paros, huelgas, caminatas, etc.

La desobediencia civil será un hecho. Si Danilo sigue con sus planes, el PLD entrará en una crisis sin retorno. El sector que encabeza Leonel Fernández no puede dar marcha atrás. Está obligado a continuar defendiendo la Constitución a toda costa. Hacer lo contrario sería catastrófico.

Leonel perdería todo valor. Su propia gente lo abandonaría. Continuar defendiendo y protegiendo la Carta Magna, como un principio invariable, es una obligación. Ceder sería traicionar a los demás y traicionarse a sí mismo.

El PRM, de su lado, tiene que jugar su rol opositor anti reeleccionista. Debe ser el primero en levantar la bandera del combate en todos los escenarios posibles.