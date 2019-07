El Gobierno, a través de un comunicado dice que “defenderá la paz” a toda costa.

No sabía que estábamos en guerra; que grupos terroristas amenazan con colocar bombas en vehículos públicos, el Metro, universidades y parques; que Haití había decidido invadirnos, ni que las tensiones con Estados Unidos estaban tan ácidas.

No vi ni leí el llamado de los partidos a una huelga nacional indefinida hasta que el presidente Danilo Medina desistiera de sus pretensiones reeleccionistas, ni que Leonel Fernández llamara a movilizaciones violentas en todo el territorio, o que un general quisiera “casarse con la gloria” llamando al pueblo a las armas.

Qué el Gobierno defenderá la paz. ¿La paz de quién? ¿La paz de los funcionarios, amigos y relacionados de los reeleccionistas? ¿La paz de los que quieren modificar la Constitución para “perpetuarse” en el poder en contra de la voluntad del pueblo expresada en más de 15 encuestas que dicen que el 70% de la población la rechaza?

Nadie, que yo sepa, está atentando contra la estabilidad política, económica y social del país que no sea el propio Gobierno al pretender continuar en el poder más allá de lo que manda la Carta Magna. Quien atenta contra la precaria paz del país es Danilo que está inhabilitado por la Constitución, no Leonel. El que militarizó el Congreso con más de tres mil policías y militares, fuertemente armados, hasta con metralletas de alto calibre, dispuestos a disparar y matar, no fue Leonel, fue Danilo en su condición de “comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

Interior y Policía dice que “el Gobierno cumplirá con serenidad el mandato constitucional de defender la paz pública y el libre tránsito, así como proteger las vidas y los bienes de los ciudadanos”. No entiendo. El ministro Monchy Fadul dice que hará cumplir el mandato constitucional, para lo que políticamente le conviene, para lo demás no. Me pregunto: ¿Acaso la Constitución de Monchy no es la misma que le prohíbe a Danilo reelegirse? ¿La Constitución de Monchy no es la misma que establece el derecho a la protesta y al libre tránsito? ¿No fueron esos los derechos que justamente les fueron negados a los que libremente y en paz protestaban frente al Congreso? ¿O es que hay dos Constituciones: una que da derechos a particulares y otra que se los quita a las mayorías? De verdad, no entiendo.

La Constitución que conozco dice que el “Presidente o la Presidenta de la República podrá optar por un segundo periodo constitucional y no podrá postularse jamás al mismo cargo ni a la vicepresidencia de la República”. En el 2015 tras los acuerdos con Leonel Fernández el presidente Danilo Medina dijo en un discurso a la nación, que estaba de acuerdo: dos mandatos y nunca más, como en Estados Unidos.