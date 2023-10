Déficit de fiscales retrasa casos en el Distrito

La fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, reveló hoy que esa dependencia del Ministerio Público tiene un déficit de fiscales, lo que ha afectado las labores.

“Cuando yo inicié tenía 150 fiscales y ahora solo tengo 122, y de esos tengo cinco que están en licencia permanente porque tienen una situación de salud”, explicó la titular de la fiscalía del DN.

No obstante, dijo que a pesar de la reducción del personal, la Fiscalía del Distrito Nacional (FDN), como Ministerio Público, continúa trabajando en la persecución del crimen.

Mejora operatividad

Señaló que la pasada semana la fiscalía del DN obtuvo dos menciones especiales, por arrestar a Yanger Bello Bautista (Yerba), uno de los narcotraficantes más buscado y considerado el rey de la marihuana en el país.

Ramos explicó que la FDN inició 25 operativos en la semana pasadas, lo que representa una mejoría significativa en la operatividad.

“La operatividad que estaba en dos mil quinientos y tres mil, ahora subió a cinco mil y cinco mil novecientos”, detalló la fiscal

Entrevistada esta mañana en el programa Hoy Mismo, que se transmite por Color Visión, canal 9, la fiscal ponderó las reuniones que realiza cada semana el presidente Luis Abinader con el Ministerio Público, con la Policía y los demás cuerpos castrenses del país.

“La reuniones de los lunes me parecen una de las mejores medidas que se han tomado porque esto ha ayudado a que trabajemos como equipo: Policía Nacional, Ministerio Público y todas las instituciones castrenses. Es un trabajo coordinado donde no solamente vamos a mostrar los logros, sino que también sale a relucir lo que no está funcionando, porque el Presidente no se le puede contar historia. Es una reunión muy interesante, ojalá que se quede”, explicó Ramos.

Conciliación

La fiscal del Distrito Nacional informó hoy mediante una nota de prensa que solo el 8% de los casos de conflicto que llegan a esa demarcación van a juicio, y que alrededor del 85 por ciento se resuelven a través del diálogo.

Ramos, quien lleva 5 años como fiscal titular del Distrito Nacional, afirmó que su mayor legado ha sido acercar la fiscalía a la ciudadanía, a la gente.

¨Me manejo en perfil bajo y a puertas abiertas, mi oficina esta a la disposición de todos los ciudadanos, sin importar clase social”, aseguró.