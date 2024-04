Denuncia violación de agentes de Migración a niña de 14 años en Bávaro; caso se investiga

Santo Domingo.-Activista de los derechos humanos en Punta Cana denunció este jueves que una niña haitiana de 14 años fue violada por agentes de Migración durante el operativo que realizaron en esa demarcación contra migrantes haitianos ilegales la semana pasada.

“Un equipo de Migración, que de dicho sea de paso el viernes en la mañana y la tarde entera, atropellando gente, no solamente atropellando gente, fueron capaces de agarrar una niña, entre las puertas que tumbaron y rompieron encontraron una niña de 14 años, señores, y brutalmente la violaron”, denunció.

”Nosotros hoy estamos sometiendo ante el Ministerio Público, a los familiares y los familiares, demandando a la unidad de Migración, especialmente a la gente que cometió el hecho, que no solamente consumó el hecho de violar esa niña, sino que también aparte de eso, después que la dejan ya desgarrada, triste, caramba, vuelven y la buscan y se la llevan para allá, para Benedicto, y la amenazan de muerte, que si dicen algo la van a matar. Yo pienso que no es la forma”, aseguró.

De su lado, el director de Migración, Benancio Alcántara dijo que se va a investigar la denuncia y si hay culpables que paguen.

“Ellos podrán hacer la acusación, pero tienen que probarlo. Realmente yo no tengo conocimiento de eso que están diciendo. Si hay culpables, la justicia lo condenará, no me opongo a eso y yo daré todas las facilidades necesarias para que se investigue hasta la última consecuencia, si es cierto”, sostuvo.

En un comunicado Migración dijo que interroga a todos los inspectores migratorios que participaron en el operativo de interdicción el pasado el viernes 5 de abril cuando se registró la acción denunciada.

Aclaró además que los inspectores migratorios andan en las calles debidamente identificados y NO usan pasamontañas para evitar confusión y que la ciudadanía reconozca cuando se trata de operaciones de Migración.