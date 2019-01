SANTO DOMINGO.- República Dominicana fue descartada esta mañana para montar la Serie del Caribe a celebrarse del 2 al 8 de febrero próximo.

Una fuente de entero crédito de El Nacional dio a conocer la información al cierre de esta edición.

No se pudo establecer las razones para que el país no siguiera en los aprestos para solucionar el impasse, tras los inconvenientes que se presentaron luego que Venezuela fuera descartada también para la realización de la tradicional justa caribeña.

Vitelio Mejía

Vitelio Mejía, presidente de la Liga Dominicana de Béisbol, había hecho gestiones para que el país pudiera ser sede del Clásico.

Esta mañana se recibió la información desde las oficinas de la Liga Dominicana de Béisbol Profesional (Lidom) de que no se haría en el país la Serie del Caribe.

No se pudo localizar al presidente de la Lidom para que ofreciera su punto de vista

y arroje mayor información.

Danilo Díaz

De acuerdo a la fuente, el licenciado Danilo Díaz, ministro de Deportes, tampoco entró en detalles con sus funcionarios y amigos más cercanos. Se supo que lo único que refirió sobre el tema es que República Dominicana no puede montar la Serie del Caribe”. Y luego entró a su despacho.

Juan Francisco

Juan Francisco Puello Herrera, presidente de la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe, no pudo conversar por la vía del celular con periodistas de El Nacional.

“Tengo una llamada internacional. Nos comunicamos más tarde. Te llamo, le dijo Puello Herrera al editor deportivo de El Nacional.

Trascendió que Puello Herrera trataba de comunicase con dirigentes de otras ligas del Caribe para buscar una alternativa, tras Santo Domingo ser descartada como posible sede.

Panamá

Se estableció de una fuente internacional, el interés de Panamá de realizar la Serie del Caribe.

También estaba interesada la ciudad de México.

Los panameños habían comunicado a Puello Herrera su disposición de presentar el Clásico, pero eso no fue confirmado.

Los venezolanos

El Gobierno venezolano continuaba esta mañana insistiendo en el montaje del evento y dio todas las garantías de seguridad a los delegados de las diferentes ligas, a excepción de Cuba, todos dieron un no rotundo a las aspiraciones del país sudamericano, por entender que no se presentan las condiciones favorables para que la justa se pueda efectuar exitosamente.

Panamá-México

Al cierre de esta edición cobró fuerza de que Panamá podría ser la solución al impasse, aunque México cuenta con mejores condiciones económicas, parece que los panameños están más cerca de montar la Serie.

Un Apunte

Esta noche

El anuncio oficial del lugar en que se montaría la Serie del Caribe podría darse a conocer esta tarde o en las primeras horas de la noche.

La información la suministraría Juan Francisco Puello Herrera en su calidad de presidente de la Confederaciòn.