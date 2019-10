A pesar de las expectativas en torno a la reunión de esta tarde del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y la elección de un presidente y un secretario general interinos, ese alto organismo no tiene facultad para sustituir a ninguno de los dirigentes que han dejado las filas de la organización para seguir los pasos del ex presidente Leonel Fernández.

La reunión de hoy, fijada para las 5:00 de la tarde, se limitará a fijar la fecha y coordinar otros detalles de la próxima reunión del Comité Central, que sí tiene facultad para designar interinamente el presidente y el secretario general del PLD, porque los definitivos deben ser escogidos por el voto universal de los peledeístas.

El artículo 27 de los estatutos del PLD indica que el presidente de esa organización “será elegido con el voto universal, personal y secreto por la mayoría simple, no menor del 33 por ciento de los votos de los y las miembros del Partido que hayan sufragado válidamente”

El primer párrafo del artículo 28 de los estatutos indica que “el secretario o secretaria general es elegido por el voto universal, individual y secreto de la mayoría simple, no menor del 33 por ciento de los votos de los y las miembros del Partido que hayan sufragado válidamente”.

Luego que el Comité Central, que está integrado por 550 miembros, escoja interinamente a ambos dirigentes, los organismos del partido deben convocar al IX Congreso para escogerlos de manera definitiva, por el voto universal de todos peledeístas militantes.

La presidencia del partido fue dejada vacante por el ex presidente Leonel Fernández, quien renunió del puesto y de las filas del partido. Ese cargo sería ocupado interinamente por el actual secretario general de la organización y presidente del Senado, Pared Pérez.

Se especula también, que el cargo de Pared Pérez sería ocupado por un vicesecretario general del PLD.

Muchos se fueron

Hace dos días, Radhaméz Jiménez, alto dirigente del equipo político de Fernández, reveló que 13 secretarios del partido oficial y 25 subsecretarios abandonaron sus filas para seguir al ex jefe del Estado.

Asimismo, seis miembros del Comité Político han anunciado su renuncia, los cuales deben ser sustituidos por el Comité Central, así como los titulares renunciantes en las secretarías del partido.

Los renunciantes del Comité Político son Leonel Fernández Reyna, Rafael Alburquerque, Radhamés Jiménez, César Pina Toribio, Bautista Rojas Gómez y Franklin Almeyda Rancier.

Otros 40 dirigentes del partido morado reununicaron en el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo y tres en Santiago presentaron renuncia, durante una rueda de prensa. En Santiago reunciaron las diputadas Altagracia González y Rosa Guzmán, así como el empresario Abud Soler. En Valverde renunció el senador Manuel Güichardo.

Funciones Comité Político

El artículo 25 de los estatutos del PLD señala las funciones del Comité Político de esa entidad política. De ese artículo se desprende que el Comité Político no puede tomar ninguna decisión, salvo restablecer sus propias reuniones y llevar propuestas para las vacantes en las diferentes posiciones a la reunión del Comité Central, organismo encargado de tomar esas decisiones.