Dicen son pirateados sotfwares del Senado

El vocero del bloque de senadores del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Iván Lorenzo, denunció esta mañana que los sotfwares que utiliza el Senado de la República son pirateados, lo que hace vulnerables los aparatos que utilizan los legisladores en el organismo.

Calificó de muy grave que el Senado no compre las licencias de los equipos que utiliza, lo que se constituye en una violación del derecho de autor. Añadió a que muchas instituciones les han hackeado su redes sociales.

Lorenzo explicó que en República Dominicana los programas informáticos o softwares están definidos y protegidos por la Ley 65-00 sobre Derecho de Autor, que define cómo la expresión de un conjunto de instrucciones mediante palabras, códigos, planes o en cualquier otra forma de expresión y que pueden ser incorporadas en un dispositivo electrónico.

Con relación a la exhortación que le hizo ayer el presidente Luis Abinader en su rueda de prensa semanal, de que acuda ante los organismos internacionales a realizar la denuncia del hackeo de su cuenta de Gmail, dijo que el mandatario en vez de eso debía disponer que las instituciones del Estado cumplan la ley y adquieran sotfwares originales.

Dijo que Abinader desconoce que las llaves de las oficinas de los senadores las maneja el Departamento de Mayordomía “y que ningún senador tiene el control total de sus aparatos en el Senado, por ejemplo a mi desde ayer me comenzaron a cambiar las computadoras de la oficina, nosotros no tenemos el control, son ellos que manejan eso, aunque con esto no lo estoy acusando de nada, simplemente nosotros estamos investigando”.

“Oyeme en el Senado de la República no hay el más mínimo control de seguridad, toda vez que los programas informáticos son pirateados y las llaves de las oficinas senatoriales están bajo el control del Departamento de Mayordomía, ellos abren las oficinas cuando quieren, no señalamos a nadie, pero ahí puede pasar cualquier cosa”, consideró el también miembro del Comité Político del PLD.

Lorenzo dijo que el Senado ha caído en una violación gravísima porque está haciendo uso de una tecnología sin pagar la licencia correspondiente.

Exhortó al presidente del organismo, Ricardo de los Santos, ponerse al día en lo que tiene que ver con la actualización y contratación de una prestadora de servicio de sotfwares para que no se siga incurriendo en la ilegalidad.

Otras instituciones

Dijo que en el país hay cientos de empresas, compañías privadas e instituciones públicas que utilizan sotfwares sin permisos de los dueños de estos negocios tecnológicos.

La Onda

La Oficina Nacional de Derecho de Autor (ONDA) es el organismo encargado de velar por la protección del derecho de autor, siendo la Unidad de Derecho de Autor la encargada de registrar a creaciones.

Hackean instituciones

En los últimos día varias instituciones del Estado denunciaron que sus redes sociales habían sido hackeadas por desconocidos. El último caso hecho público fue el del Ministerio de Salud Pública, que en una reseña del matutino Listín Diario dio cuenta de la acción y del robo de 8 mil archivos de vacunados contra la covid-19. El pasado 10 de este mes un usuario tomó el control de las cuentas de Instagram y Facebook de la Dirección General de Contrataciones Públicas. En 2022 la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (Ogtic) informó que las redes sociales de 14 instituciones fueron hackeadas.