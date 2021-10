Dodgers evitan caer en zona de alta peligrosidad

El bate de Cody Bellinger, dormido todo el año, sacó de un gran apuro a los Dodgers en el tercer juego de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

Cuando parecía que el conjunto californiano caería en un agujero del que sólo un equipo ha surgido a la superficie en más de 100 años de historia, llegó el cuadrangular del ex Jugador Más Valioso para dar vida a los Dodgers, que regresaron de un déficit de tres carreras en el octavo capítulo para ganar 6-5 a los Bravos y reducir desventaja en la serie.

Atlanta, que el año pasado ganó los dos primeros desafíos, pero perdió la serie en siete juegos, castigó al estelar Walker Buehler, lo hizo saltar del box en el cuarto inning al compás de siete hits y cuatro carreras, una rara actuación de uno de los mejores monticulistas del Viejo Circuito.

Sin embargo, los dueños de la casa no entraron l terreno movedizo. A cinco outs de la tercera derrota vino el salvador. El relevista Luke Jackson, de PCL inmaculado en sus cinco anteriores presentaciones en la postemporada, la tarde de ayer no pudo hacer el trabajo.

Will Smith y A. J. Pollock pegaron sencillos que antecedieron el tablazo de Bellinger. Otro indiscutible de Chris Taylor despidió a Jackson, pero un doble del siempre productivo Mookie Betts frente a Jesse Chávez dio la carrera de la ventaja a los azules y Kenley Jansen, en esta ocasión, se aseguró de cerrar el noveno sin mayores contratiempos al lograr un “cero en trocha” contra los poderosos Austin Riley, Joc Pederson y Adam Duvall.

En Boston, temprano ocurrió lo que ha sido una norma en la SCLA. El abridor de los Astros, no un “opener” duró que menos que cucaracha en gallinero.

El veterano Zack Greinke, quien hace varios años que apara con los catchers, necesitó 37 envíos para sacar cuatro outs, sólo permitió un hit (jonrón), pero tratando de ser muy fino, concedió tres pasaportes gratis, uno se convirtió en carrera y el piloto le pidió la pelota antes que llegara una catástrofe como ocurriera en los dos choques anteriores.

El relevo mantuvo a flote a Houston, que perdía 2-1en el octavo cuando José Altuve lo igualó con su jonrón 21 en postemporada.

Los Astros evitaron caer 1-3 al marcar un racimo de siete anotaciones en el noveno episodio luego que Jason Castro se salvara de lo que parecía un strike que ponía fin al inning. Lo que vino luego fue la debacle, siete bateadores consecutivos desfilaron por el plato para sacar el juego del alcance de los Medias Rojas, que sucumbieron 9-2.

Chris Sale, quien ha quedado a deber en sus dos salidas de postemporada este año, es el encargado de abrir por los Medias Rojas esta tarde ante Framber Valdez.

DATOS.- Que buen desempeño tuvo Cristian Javier. Fue clave con tres innings en blanco ante la temible alineación de Boston. Sólo permitió dos hits y ponchó tres…Los abridores de los Astros han tirado 191 pitcheos en 6.2 entradas en los cuatro primeros juegos de la SCLA. Brutal…Houston sí que necesita “openers” que por lo menos salgan sin problemas de los dos primeros innings, pues 14 de las 27 carreras que los Medias Rojas han anotado en la serie las han conseguido en los episodios del 1 al 3. ¿Lo intentará el piloto de la vieja escuela? ¿Se lo impondrá operaciones de béisbol?…Chris Sale registra 3.2 IP, 9 H, 6 CL, 2 BB, 4 K, 14.73 PCL, 3.00 WHIP en dos aperturas en esta postemporada. Sale no ha sido la gran cosa en las instancias superiores en las que exhibe 6.91 PCL y 1.535 WHIP en nueve juegos, seis como abridor…Aaron Boone recibió una extensión de tres años. Y, con lo pegado que está, eso significa que los Yankees tratarán de terminar la sequía con él como piloto…Mookie Betts cada día convence a uno de que lo suyo no sólo es ser un buen pelotero, una superestrella, sino alcanzar la grandeza…Zack Greinke tuvo salario de 35.0 millones este año, 10.33 pagados por los Diamonbacks. Justin Verlander se ganó 33.0. Esos veteranazos serán agentes libres. Greinke tiene 219 victorias y 2,809 K. Tal vez busque los 3,000, pero la realidad es que su tanque luce sin combustible y para lograr 191 ponches necesitará por lo menos dos años. Verlander es un seguro Salón de la Fama, pero quizás quiera tirar un año más para probarse a sí mismo después de la Tommy John a la que fue sometido…Los Medias Rojas sólo conectaron cinco hits anoche después pegar 32 en los tres primeros desafíos…Freddie Freeman bateó de 4-3. ¡Que alivio!…Los Bravos perdieron un juego en el que dispararon 12 indiscutibles…Luke Jackson tenía 4.2 entradas sin permitir anotación en estos playoffs hasta ayer…Nathan Eovaldi es otro abridor que falla como relevista. El que pudiera ser llamado strike o no el pitcheo contra Jason Castro no lo exime de culpa por su pobre actuación. Eovaldi iniciará el sexto juego de la serie pasado mañana en Houston…Según “ESPN Stats & Information”, Lázaro Díaz, el principal de anoche, falló 23 llamadas de bolas y strikes, 12 de los pitchers de los Medias Rojas y 11 de los Astros…La verdad es que la NBA siempre ha tenido unos personajes extraños, con frecuencia jugadores de la parte trasera como Kyrie Irving y Ben Simmons, en el pasado Latrell Sprewell, entre otros de comportamiento increíble. Un delantero encabeza el ranking, Dennis Rodman…Hay quienes sin ser políticos siempre han vivido placenteramente del estado dominicano, sin comprometerse con nadie y sin lealtad alguna.

CITA .- “Es imposible no estar al tanto (del déficit). Pero creo que esa es una forma débil de pensar las cosas. Creo que nuestra mentalidad ha sido, ¿por qué nos vamos a enfocar en eso cuando estamos aquí ahora, podemos ganar el juego ahora?», dijo el jardinero Mookie Betts, quien produjo la carrera del triunfo de los Dodgers 6-5 sobre los Bravos para meterse en pelea en la SCLN.