Dominicanos celebran Semana Santa con productos caros

Santo Domingo-. Los dominicanos se preparan para celebrar el Viernes Santo en medio de constantes aumentos en los precios de los productos alimenticios, entre los que figuran las carnes, pescado, aceite de cocina y los víveres.

El pescado es uno de los productos de mayor consumo durante la Semana Mayor, debido a que miembros de algunas religiones no consumen carnes en esta época.

Sin embargo, el precio del pescado no está al alcance de los ciudadanos de menor ingreso, ya que solo algunos tipos, como la merluza, se consiguen a menos de 200 pesos en supermercados.

«El pescado no se puede comprar, porque está muy caro. Compré una libra de filete de mero y me costó 895 pesos, es para que la gente no se alimente», dijo una mujer, quien se quejó porque, según afirmó, las autoridades no controlan los precios de la comida.

Una libra de filete de basa se oferta a 325 pesos, mientras las 16 onzas de bacalao noruego se venden a 265. La Colirubia se comercializa a 369, dependiendo el supermercado.

El incremento de los productos alimenticios es uno de los problemas que más afectan a la población dominicana, principalmente a los trabajadores, que en su mayoría obtienen salarios de miseria.

Otros productos que continúan caros son las carnes de pollo, res y cerdo, según afirman comerciantes de centros de ventas de la capital y la provincia Santo Domingo.

El pollo se vende entre 75, 80 y 90 pesos, dependiendo el lugar donde se compre, ya que es notable la falta de control estatal para regular la venta en los puestos de distribución.

Mientras, la carne de res mantiene la tendencia hacia el alza, al venderse a más de 200 pesos la libra del tipo regular, en tanto, el filete se comercializa entre 375 y 400 pesos.

Asimismo, el cerdo se expende a 125 y 140 pesos la libra, de acuerdo al lugar.