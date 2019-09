Eddy Herrera se unió a la lista de invitados especiales que lleva Manny Cruz a su concierto del próximo 14 de septiembre a Hard Rock Live Blue Mall, el cual ha titulado “Sabes enamorarme Tour”.

Ambos artistas ya vienen celebrando el éxito de su colaboración con el tema No me lo creo que ha tenido una importante aceptación con más de un millón de visualizaciones en You Tube en cuatro semanas, por cuanto se posiciona como una de las bujías que potencian el resurgir del “Nuevo Merengue”.

Eddy se suma a Sergio Vargas, Daniel Santacruz, Martha Heredia y Mark B, quienes le han dado su apoyo a Manny asistiendo como invitados para cantar junto a él en el concierto que organizan Inversiones Legarz y Focus Group, y cuyas boletas están a la venta en Uepa Tickets.