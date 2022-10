El 15% de dominicanas con cáncer de mama lo sufrió antes de 40 años

Santo Domingo.-«El autoexamen no sirve para detectar tempranamente el cáncer de mama”, según la observación del director del Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez Tavares (Incart), José Ramírez Feliz, quien puntualizó que Estados Unidos eliminó esa opción de los consejos que emite la población.

Sin embargo, el cirujano aclaró que no es que sea malo, porque es bueno que la mujer conozca a su cuerpo, “pero para diagnosticar el cáncer temprano no sirve porque para usted poder tocar una bolita en el seno, debe tener, mínimo, dos centímetros de diámetro. No es temprano ya”.

El director del Incart propone que ese estudio se inicie en el país a los 35 años debido a que el 15% de las mujeres dominicanas con cáncer de mama llega a ser afectada por la enfermedad antes de los 40, a diferencia de los Estados Unidos es una enfermedad de edades adultas, 60 a 65 años.

Al ser entrevistado en el programa “No se diga Más”, que se difunde por Top Latina 101.7fm, el cirujano puntualizó que la edad correcta para empezar hacerse la sonografía y la mamografía es a partir de los 40 años, y que a través de esos estudios lo que se persigue “es poder pescarlo temprano”. Dijo que lo más prudente es hacerse estos estudios anualmente.

¿Cómo saber si tiene riesgo de padecer cáncer?

Para eso existe la prueba para los genes BRCA1 y BRCA2, un examen de sangre que puede indicar si usted tiene un mayor riesgo de padecer cáncer.

El doctor José Ramírez Feliz (d) durante la entrevista en Top Latina

Dijo que se realiza a través de una muestra de sangre, saliva o células de su mejilla para buscar cambios en los genes BRCA1 y BRCA2, los que puedan aumentar su riesgo de cáncer. Los cambios en sus genes se conocen como variantes o mutaciones genéticas.

En el país el único laboratorio que realiza esa prueba es Referencia y está cubierto por los seguros médicos.

“La prueba tiene limitantes. Solo se aceptan a las personas que en su familia haya habido dos o más casos de cáncer de mama u ovario”, aclaró Ramírez