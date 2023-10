El dominicano sabe de todo

No solo de política y de pelota…

En el tema de la guerra Ruso Ucraniana un amigo que reside en el Barrio de Cristo Rey afirma “este año esa gente se pone de acuerdo, los blancos son blancos y se entienden”.

Los pleitos difíciles son entre los negros, “ud. se cree que un paisito como Kenia puede con Barbecue un tiguerazo bien armado”

El expolicía Jimmy Chérizier, mejor conocido como «Barbecue» (parrilla o barbacoa en francés), la cual controla una amplia zona en ese país. / Fuente externa

Si ud. quiere saber porque China y Rusia se abstuvieron en la votación para legitimar la intervención militar en Haiti, pensarán que es ganando tiempo para “normalizar el tema de los granos y de los gaseoductos”, me afirmaba el plomero que de vez en cuando nos visita.

El Dengue que estamos sufriendo no es asunto de fiebre y plaquetas bajas, es mas allá, dice un dirigente de los estudiantes de medicina de la UASD… yo lo interrumpo y le digo que los yankees no tienen que ver nada con eso y el me dice “ Doctor se ha triplicado la cantidad de acetaminofen que se ha vendido Y viene de donde?

Le dije con cierta autoridad persuasiva ….pero no tenemos cama, pronto serán 100 los muertos por dengue y la influenza y el covi 19 estan detrás del telon…????

El estudiante que se declara marxista me dice: “por qué Haiti no se vacunó y siendo más habitantes que los nuestros, murieron de covi muy pocos y hasta se negaron aceptar nuestra donación de vacunas…

El estudiante insistió de forma irreverente y me dice en tono sarcástico: ”quien es que da los premios Nobeles: Los gringos y a que investigación? Al Covi. Yo se lo hubiese dado a la provincia de Whan (China) donde se detectaron los primeros casos…

“Ud. no ve profesor que la Pfizer nos debe dinero de las compras de vacuna que le hicimos….. en síntesis: (expresión que se usaba en las discusiones de la UASD en los años 70)….

La venta y mercadeo de las vacunas lo determinó todo…

Las Estrellas Orientales perderán este año, me dijo en el parque Duarte de San Pedro de Macoris un nieto de Sarampico (masajista eterno de la novena verde).

¿Por que?

Comienzan las prácticas tarde; los buenos no juegan para Nochebuena; Difícilmente Tati, Canó y los big leaguer jueguen y ya damos los primeros pasos para hacer un despojo profundo del estadio con: Damajuana, cangrejos; melao y agua bendita…

No supe que responderle. Pues “traemos el mejor equipo , arrancamos por delante y quedamos en la cola”.

Ud. saben por qué ganó Abinader? Se preguntó don Plácido en el colmadón de Villa Consuelo: porque era el mejor.. dice Piro detrás del mostrador.

Gano un pastor, perdió un cantante y ganó el que a las 4 de la mañana se toma su cafecito con las bases….

Por: César Mella

cesarm2@codetel.net.do