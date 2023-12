Emilio Bonifacio: “La disciplina ha sido fundamental para lo que he logrado”

Lo más satisfactorio para todo atleta siempre será tener una carrera longeva y exitosa, pero para lograrlo debe cumplir con unos requisitos que conllevan mucho enfoque y determinación.

Los frutos cosechados por Emilio Bonifacio, su desempeño y entrega, durante las 16 temporadas en las que ha accionando en la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana son una muestra de la constante preparación que ha realizado el capitán de los Tigres del Licey para permanecer en el gusto de la fanaticada y ganarse el respeto de sus compañeros.

“Yo creo que la disciplina y el mucho trabajo han sido fundamentales para lo que he logrado”, señala Bonifacio, quien a sus 38 años de edad, sigue saliendo al terreno de juego con la misma intensidad y agresividad que como si fuese un novato, pero con una mayor experiencia.

Sin deudas

Emilio entiende que no tiene deudas pendientes en la pelota dominicana, pero señala que quiere seguir sumando campeonatos a su carrera.

Emilio Bonifacio se destacó ofensivamente contra las Águilas. / Archivo

“Todo el mundo está muy claro de que juego para ganar y eso es lo que he tratado de hacer en la Liga”, manifestó el integrante del club de los 400 hits y 100 bases robadas.

El Boni considera estar satisfecho con lo que ha logrado en el béisbol otoño-invernal del país e indica que no sale a perseguir marcas personales, aunque está claro de que ha conseguido buenos números por su forma de juego.

“El hecho de jugar fuerte me ha ayudado. No me siento con ningún remordimiento si me retiro hoy o en 10 años. Me siento satisfecho porque he salido siempre al terreno a dar el 100 por ciento en cada juego”, valoró Bonifacio.

Momento difícil

No todo ha sido miel para quien tiene en su haber cuatro títulos de campeón con los Tigres del Licey y ha sido pieza de importancia en algunas de esas coronas.

Bonifacio relata que la peor vivencia que ha tenido en su paso por la Lidom ocurrió en su primer año con los añiles donde cometió dos errores en un partido contra las Águilas Cibaeñas.

“Escuchaba aquí dentro del locker room personas vociferando y esperando a que yo saliera. En ese momento tuve un poquito de miedo, pero gracias a Dios pude superarlo”, narró Emilio.

Legado y liderazgo

El popular jugador confiesa que no ha pensado en el legado que ha cosechado tanto dentro como fuera del terreno.

Emilio Bonifacio

Ha desarrollado un liderazgo y un respeto por los jugadores que no se ha limitado únicamente al Licey, ya que peloteros de los otros cinco equipos le llaman “capi” (capitán).

“No me he puesto a pensar en lo del legado, porque aún estoy activo. Pero en ocasiones me pregunto si lo de capitán es un sobrenombre o es que de verdad las personas me ven así porque se siente el respeto con el que me lo dicen”, refirió.

Trascendencia

La trayectoria de Bonifacio no sólo se encierra al béisbol de invierno, también estuvo por 12 temporadas en Grandes Ligas, pero además inscribió su nombre en la historia del deporte dominicano al formar parte del equipo nacional de béisbol que obtuvo la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Sobre la hazaña olímpica, consideró que a esta no se la ha dado el valor que verdaderamente merece. “Muchos entienden que debimos ganar el oro”.

Mediático

Emilio es un jugador que siempre da de qué hablar por las cosas que produce dentro del terreno y por los comentarios que hace fuera, siendo objeto de debates y opinión pública por momentos.

“No sé porque hay personas que entienden que soy farandulero”, dijo Boni, quien aclaró que simplemente tiene derecho a comentar sobre un tema en particular y defender su posición si tiene conocimiento sobre el tema en cuestión.

“No soy dueño de la verdad absoluta, pero cuando tengo razón en lo que digo, defiendo mi punto de vista”, agregó.

16 temporadas

Además de ser parte de cuatro coronas con los Tigres, en 16 temporadas registra una línea ofensiva de .275/ .352/ .360 donde ha conectado 420 indiscutibles, incluyendo 29 triples y 54 dobles. Se ha robado 103 bases, ha anotado 267 carreras, ha tomado 181 boletos y ha remolcado 143 en un total de 424 partidos de la regular.

Bonifacio está agradecido de Dios por los logros que le ha permitido conseguir en su dilatada carrera.

“Dios me ha dado más que lo que merezco”.

En números

400-100 Hits-Robos

Pertenece a este grupo de jugadores en Lidom.

4 Campeonatos

Tiene en su haber cuatro coronas con los Tigres del Licey.

42 Triples

Es líder histórico del Licey en triples y cuarto en Lidom, sumando 42 entre regular y playoffs.

424 Juegos

Es la cantidad de partidos jugados en serie regular.

Emilio Bonifacio

Las frases

“Me pregunto si lo de capitán es un sobrenombre o es de verdad”.

“Todo el mundo está muy claro que juego para ganar y eso es lo que he tratado de hacer en la Liga”.