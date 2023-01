PERIODISMO INFORMATIVO Y CRÍTICO AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD



►Siguen tumbándole el pulso a Cancillería: El reputado abogado dominicano, Tamayo Tejada, ex consultor jurídico del Consulado-NY, ha representado ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA) de RD a muchos funcionarios diplomáticos del pasado gobierno cesanteados por el Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX), siendo de carrera, por haber permanecido más de 10 años en el cargo y entrado al amparo de la Ley 314-64 que así lo dispone. A muchos de ellos le ha ganado los casos y a otros la Ley no los contempla. El último caso ganado fue el del vicecónsul en NY, Víctor Acosta, ya que la Cancillería apeló su caso y la Suprema Corte de Justicia (SCJ), mediante sentencia No. SCJ-TS-22-1014 del 30 de septiembre de 2022, rechazó el Recurso de Casación interpuesto por el MIREX contra la sentencia del TSA No.0030-1642-2022-SSEN-00056 que desvinculóֶ a Acosta como vicecónsul. La misma tiene fecha del 4 de febrero de 2022 y ordena la nulidad del decreto presidencial. El TSA ordenó a la Presidencia de la República y al MIREX reponer en su cargo y pagar los salarios atrasados al ex vicecónsul del PLD. El doctor Tamayo se retiró a RD y ha ganado varios casos de reposición. Su oficina está ubicada en la calle Pina #107, esquina Beller, Suite-201, D.N. teléfonos 809-692-5107 y 849-360-7614, E-email: tejadatamayo@gmail.com. Es visitado con frecuencia por quisqueyanos de allá y de aquí cuando van a RD, depositándole casos de demandas en particiones de herencia, inversiones inmobiliarias -compra y venta de propiedades-, reclamos laborales, inmigración y accidentes vehiculares en el país, entre otros. Actualmente se encuentra en NY tratando asuntos de mucha importancia, pero en su bufete permanecen abogados experimentados de su staff.

Entérate NY 7



►Alerta, alerta: Sabiólogos y opinólogos dominicanos en El Bronx y Queens consideran que los consulados dominicanos en el mundo deben iniciar una feroz campaña entre sus connacionales para informar sobre el e-Ticket, un formulario obligatorio para entrar y salir de RD, que entró en vigor el 1 de septiembre 2021, pero miles de quisqueyanos han sido estafados por mafias, perjudicando a muchos al quedarse varados en los aeropuertos por no saber llenar el documento o desconocer su existencia. Entre otras sugerencias, los todólogos también recomiendan poner un personal en los aeropuertos, por un tiempo, para ayudar a los dominicanos del exterior, porque los empleados de las aerolíneas no ayudan a los pasajeros a llenar ese documento. Nuestros lectores deben observar este video, de la semana pasada, con detalles alarmante de la periodista María Elena Núñez (El Sol de la Mañana). Ver: https://www.youtube.com/watch?v=9Y0fAjVIUoA



►Después de la tempestad viene la calma: Esta sentencia pueblerina anima a ser optimista cuando las circunstancias son adversas, al afirmar que pueden cambiar rápidamente y pasar a una situación favorable en poco tiempo. En el PRM-NY, después que quitaran a Neftalí Fuertes de la presidencia de la entidad, diiicen observadores políticos criollos en el Alto Manhattan, el partido ha comenzado a tomar su cauce normal, haciendo reuniones de manera conjunta, se siente armonía, camaradería entre sus dirigentes y militantes, los cuales se están integrando al trabajo institucional, enfocado en servirle a la comunidad y fortalecer la reelección del presidente Luis Abinader 2024-2028. Muchos compañeros esperan que el “nuevo presidente” de la seccional, vicecónsul Yulín Mateo, no se deje narigonear para no estar como el “cangrejo”. La situación ha dado lugar para que en otros estados se tome como referencia el paso dado en NY y ya también han comenzado a institucionalizar sus seccionales. ¡Qué linda es la democracia! Vociferó un ciudadano en Brooklyn, y otros en El Bronx le cantaron al ex presidente de la seccional = https://www.youtube.com/watch?v=0k67aTFHSHU



Entérate NY 8

►Justa designación: Algarabía entre perremeístas de NY ha provocado la designación del alto dirigente de la seccional del PRM, Luis Eludis Pérez, como nuevo cónsul general en Aruba, mediante el decreto 735-22, dado a conocer el pasado fin de semana. Probado ya como buen gerente en funciones diplomáticas, cuando fue cónsul general RD-NY (2000-02), Eludis Pérez declaró a Entérate NY que por instrucciones del presidente Luis Abinader, entre sus primeros pasos en esa isla será mantener reuniones constantes con los diferentes sectores de la comunidad dominicana para socorrerlos, orientarlos, apoyarlos y cumplir con lo establecido en la “Convención de Viena sobre Relaciones Consulares”, que en su artículo 5, letra “a” especifica: “Proteger en el Estado receptor los intereses del Estado que envía y de sus nacionales, sean personas naturales o jurídicas, dentro de los límites permitidos por el derecho Internacional». También en la letra “e” precisa: “Prestar ayuda y asistencia a los nacionales del Estado que envía, sean personas naturales o jurídicas”, es decir lo nuestro será estar siempre al lado de la comunidad y fomentar el desarrollo de las relaciones comerciales, económicas, culturales y científicas, entre ambas naciones, afirmó. Entérate NY investigó sobre Aruba, que es fuerte en turismo. Su moneda es el florín, y 100 de ellos equivalen a US$55.25; idiomas = “papiamento y holandés”; tiene 180 km²; sus habitantes = 66 % arubeño; 9,1 % colombiano; 4,3 % holandés; 4,1 % dominicano; 3,2 % venezolano, y 2,2 % curazao, entre otras etnias con menor presencia. En su territorio hay serpientes y ranas venenosas. Ya hay varios “compañeritos” en la urbe cabildeando para ver si Eludis Pérez los nombra allá. ¡Huumm!





Entérate NY 9

►Otros nombramientos: En el mismo decreto 735-22 el presidente Abinader nombró a Joaquín Díaz como cónsul en Saint John, Antigua y Bermuda; Enrique Castro Liranzo, vicecónsul en Colombia; Tammy Peralta Pérez, vicecónsul en Texas; Conzel Estévez, vicecֶónsul en San Martín; y Elio Esterling Abreu, auxiliar consular en Haití. Informaciones suministradas a esta columna, indican que un empleado consular en NY, recién juramentado en el PRM, no se encuentra de un todo conforme con dichos nombramientos porque el de él como auxiliar consular no salió. ¡Uff! Un compañero del PRM en El Bronx, vociferó: “De fuera vendrán quienes de casa te echarán». Otro le contestó desde el Alto Manhattan “atajando vaca para que el otro enlace”. Una señora que pasaba entre ambos expresó: “Ahí envío este artículo: “Una largada de lambonismo” = https://acento.com.do/opinion/una-largada-de-lambonismo-9000654.html



►Convertirse en portavoces: Nuestros lectores, al leer esta información deben convertirse en portavoces y llamar sus familiares, amigos y relaciones en RD para hablarles sobre los viajes que quieren hacer por México para llegar hasta EUA. Primero: Tienen que pagar varios miles de dólares (tomando prestado, vendiendo e hipotecando propiedades, entre otras cosas). Actualmente hay cientos de ellos que han venido y pernotan en el Alto Manhattan, buscando trabajo a dos manos (barbería, supermercados, talleres de mecánica, salones de belleza, etc.) y no encuentran. Porque NYC está en el lugar No.147 de 182 ciudades para encontrar trabajo, que no hay (reciente estudio de WalletHub, lugar de finanzas personales con sede en Miami y propiedad de Evolution Finance, Inc. con sede en Washington DC), precisando que NYC ocupó también el último lugar en viviendas asequibles. Segundo: El salario mínimo en el norte del estado de NY aumentó de $13.20 a $14.20 dólares a partir de este 1 de enero, pero en la Gran Manzana, Long Island y el condado de Westchester seguirá siendo de $15.00 por hora, y los dueños de negocios quieren salir de algunos empleados para ajustar la nómina que le ha subido. La renta semanal de una habitación son US$200.00 (equivalente a más de 11 mil pesos dominicanos), algunas sobrepasan dicho valor.

Entérate NY 10



►Picadillos: Nuevo segmento a nuestros lectores sobre temas que están en la palestra pública en NYC: 1- La nueva ley de Actos del Estado Civil = https://elnuevodiario.com.do/la-nueva-ley-de-actos-del-estado-civil/2- Reunión de Danilo Medina, Leonel Fernández y un sector poderoso empresarial = https://www.youtube.com/watch?v=gLB1Fx6nvEQ

3- Afirma dominicanos regresan decepcionados desde RD = https://elnacional.com.do/afirma-dominicanos-regresan-decepcionados-desde-rd/

4- Comunicador dice Gobierno se ha “agenciado” de empresarios y por eso base del PRM no ha sido atendida = https://elnuevodiario.com.do/comunicador-dice-gobierno-se-ha-agenciado-de-empresarios-y-por-eso-base-del-prm-no-ha-sido-atendida/

5- “Tensiones políticas”, el artículo político de Lisandro Macarrulla = https://elpregonerord.com/tensiones-politicas-el-articulo-politico-de-lisandro-macarrulla/

6- Hipólito: No perdonaré acusación de vinculación con El Chapo = https://elnuevodiario.com.do/hipolito-no-perdonare-acusacion-de-vinculacion-con-el-chapo-justifica-reuniones-con-adversarios/

7- Dinero y regreso a la impunidad: único sustento a la reelección = https://almomento.net/dinero-y-regreso-a-la-impunidad-unico-sustento-a-la-reeleccion-opinion/

8- Vuelta a la realidad = https://www.elcaribe.com.do/opiniones/la-pizarra/vuelta-a-la-realidad/

9- FP dice Gobierno tomó prestado 24 mil millones dólares en 27 meses = https://almomento.net/fp-dice-gobierno-tomo-prestado-24-mil-millones-dolares-en-27-meses/

10- El voto del dominicano en el exterior en su momento más crucial = https://almomento.net/opinion-el-voto-del-dominicano-en-el-exterior-en-su-momento-mas-crucial/

11- La intrigante visita de Hipólito a Danilo = https://almomento.net/la-intrigante-visita-de-hipolito-a-danilo-opinion/

12- Los perversos en la política = https://m.elcaribe.com.do/opiniones/vision-global/los-perversos-en-la-politica/#:~:text=Los%20perversos%20en%20la%20pol%C3%ADtica

13- Arranca en RD el proceso de cara a las elecciones de 2024 = https://elnacional.com.do/arranca-en-rd-el-proceso-de-cara-a-las-elecciones-de-2024/

14- Varias preguntas a Hipólito Mejía = https://almomento.net/varias-preguntas-a-hipolito-mejiapor-miguel-espaillat-grullon-bronx-new-york-12-01-2023-1-el-prm-gano-el-poder-con-un-discurso-contra-la-corrupcion-y-la-impunidad-en-pos-de-sacar-al-pld/

►Ante un fallecimiento: Por considerarlo de interés para la comunidad dominicana en NYC, presentamos el pasado programa “Tal y Cómo es” que producen los esposos Miguel y Arelis Estrella, que trata sobre el fallecimiento de un ser querido. Ellos detallan los pasos a seguir, muchos desconocidos para los vivientes, porque nunca piensan en la “muerte”.

Veamos: https://www.youtube.com/watch?v=CfhNg5VignE

Entérate NY 11

►Murió Margot: La recordada y reconocida propietaria del “restaurant Margot” (Margot Correa), ubicado por años en Broadway con la calle 159 en el Alto Manhattan, y fueran a degustar su menú reconocidos artistas, políticos, periodistas, profesionales y ciudadanos comunes al granel (por buen sazón) falleció este viernes en NYC, nos confirmó el colega periodista Roberto Gerónimo. Entre las figuras dominicanas que visitaron el establecimiento podemos citar los ex presidentes Leonel Fernández, Hipólito Mejía, el exvicepresidente Jacinto Paynado, Freddy Beras Goico, Jhonny Ventura, Joseíto Mateo, Rafael Corporán de los Santos, Yaqui Núñez del Risco, y los artistas José Alberto “El Canario”, Vickiana, Niní Cáffaro, y Rafael Solano, entre otros. Asimismo, Julián Javier, Samy Sosa, David Ortiz, los basquetbolistas Manolo Prince y el fenecido Hugo Cabrera. Todos los últimos cónsules desde el 1996, incalculables altos funcionarios de los últimos gobiernos del país caribeño. También, el actual congresista (D-13) Adriano Espaillat, el comisionado del Departamento de Transporte de NYC (DOT), Ydanis Rodríguez, diversos senadores y asambleístas estatales, al igual que concejales, entre otros funcionarios quisqueyanos en la Gran Manzana. ¡Paz a su alma!

►Decir eso es ridículo: Observadores políticos criollos en el Alto Manhattan sostienen que lo dicho recientemente por un empleado del consulado dominicano en NY al declarar que en RD no hay inseguridad ciudadana, ni delincuencia, sino pequeños raterismos y una percepción errática por casos que se difunden en los medios y las redes sociales es una gran ridiculez. Donde hay peso no se discute onza, vocifero un ciudadano en El Bronx. Veamos: Delincuencia arropa a la provincia de Monte Plata = https://elpregonerord.com/delincuencia-arropa-a-la-provincia-de-monte-plata/ Hipólito Mejía dice no temer a la delincuencia porque anda con “3 coroneles y 7 ametralladoras” = https://www.facebook.com/DiarioLibre/videos/hip%C3%B3lito-mej%C3%ADa-dice-no-temer-a-la-delincuencia-porque-anda-con-tres-coroneles-y-/1064009097743756/ ¿Y?

►Un valor dominicano en NY: Aneuris Sánchez, oriundo de Cristo Rey -Santo Domingo- práctica el bien con hechos, identificándose siempre como dominicano. Reside en El Bronx y pertenece al ministerio evangélico “Viviendo con Dios en el Espíritu Santo”. Desde su posición, se reúne con jóvenes para orientarlos y ponerle ejemplos de bien; se desarrolla evangelizando y visitando la comunidad dominicana en la Gran Manzana, ayudando a sus connacionales buscando donaciones (sillas de rueda, camas, bastones para envejecientes, útiles escolares y deportivos) para auxiliar familias pobres y llevarle la palabra de Dios a la RD. Si usted lo ve caminar por ahí, como lo hace de costumbre, dígale: “Aneuris, usted es un valor dominicano en NY”.

Entérate NY 12

►Servicio comunitario: La aerolínea Delta ofrecerá a partir del 1 de febrero servicio gratuito de wifi a sus pasajeros. Se espera que más de 700 aviones ofrezcan este servicio para fines de 2023. Para conectarse, los pasajeros simplemente deben iniciar sesión en su cuenta de Delta SkyMiles, o registrarse de forma gratuita, mientras están en tierra o en el avión. Delta se une a JetBlue como las aerolíneas de EE. UU. que ofrecen conectividad inalámbrica a internet gratuita a sus pasajeros.

►Cultura General: Como cada año, se realiza la celebración del “Mes de la Herencia Dominicana en NY”, donde se conmemora los hitos de la historia y la cultura dominicana. En la celebración se rinde un homenaje de aprecio y cariño a la comunidad. NYC es el lugar de mayor concentración de dominicanos en los EUA y el resto del exterior. La mayor presencia dominicana, por ello, cada principio de año, del 21 de enero al 27 de febrero, NYC se viste de dominicanidad.

►Dólar y euro hasta este domingo 11: Compra del dólar 55.65 y venta 56.87; Compra euro 59.26 y venta 62.76

►Combustibles: Del 14 al 20 de enero se quedan iguales: Gasolina Premium a $293.60 y Regular a $274.50…Gasoil Optimo a $241.10 y el Regular a $221.60. Gas licuado a $147.60 y el Gas Natural $28.97

►Para comunicarse con nosotros: Escribir a santodomingoaldia@yahoo.com