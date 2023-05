Entérate NY

PERIODISMO INFORMATIVO Y CRÍTICO AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD

► “300 con Leonel”, los primeros: El cuchicheo político entre dominicanos en NYC sobre lo que dijo Leonel sobre los “300” de NY: “Es la primera vez que vienen compañeros desde la diáspora a inaugurar locales en la RD”. “Están haciendo historia”, porque “Zona Verde” es una iniciativa del movimiento “300 con Leonel”, un grupo de dominicanos radicados en USA y coordinado por el ingeniero Gerardo Rosario”. “Innovando es la manera de calar en el corazón de los dominicanos, porque no solamente es que estamos inaugurando un local, sino que a los vecinos del barrio se les ha pedido autorización para poder pintar sus hogares de verde, y la gente ha accedido”. “Además, los dirigentes de la FP tienen ´la capacidad de innovar´, crear, para poder representar las aspiraciones, anhelos, los sueños de transformación que tiene nuestra población”. Fueron algunas de las expresiones del presidente de la FP y ex presidente de la RD, Leonel Fernández, al dejar inaugurado el local (2,160 pies cuadrados y una valla de 22 por 13) de los “300”, ubicado en la calle Luis Reyes Acosta, No. 289, en el sector Villa María, DN, lugar que han denominado “Zona Verde”, debido a que las casas del mismo sector serán pintadas de verde. Ya hay cerca de 80 de ellas. Video: https://www.youtube.com/watch?v=NUkSJMUvRz8 El ex mandatario juramentó decenas de nuevos integrantes de los “300”. A la actividad del pasado viernes asistieron altos dirigentes de la FP, cientos de seguidores del mandatario y allegados de Rosario, como hijo del barrio. También, Ramón Tallaj Jr., alto dirigente de la FP-NY, junto a una comitiva del movimiento. Un ciudadano en el Alto Manhattan vociferó: “Los 300, 500, 900, mil o dos mil que son, por su estructura política, tanto en EUA y RD, vienen avanzando desde el 2016 porque trabajan en “equipo”, “sin diatribas”, “egoísmo”, “ni limpiar sacos”, ellos se enfocan en lo que tienen que enfocarse, “los votantes”. ¡Ay, ay, ay!

►Geraldo Rosario: Fundador y coordinador de los “300 con Leonel” en NY, que ha venido efectuándole al ex presidente Fernández encuentros de masa entre políticos, empresarios, profesionales y comunitarios, entre otros sectores, expresó durante el acto: “Hasta el momento hemos pintado 77 casas en el sector, y más del 90% de los propietarios de ellas en el vecindario también han solicitado que las suyas sean pintadas”, indicando el respaldo a Fernández y la FP. Ver: https://elnuevodiario.com.do/video-leonel-inaugura-nuevo-local-en-villa-maria-informa-casas-del-sector-seran-pintadas-de-verde/ Además de pintar las casas, “hemos instalado un servicio de internet inalámbrico, gratis para los residentes de la barriada, se han diseñado charlas de orientación para jóvenes, mujeres y se proyecta la realización de operativos médicos, para ir en auxilio de la gente abandonada por el actual Gobierno, que mantiene precios elevadísimos en los alimentos, medicinas, pasaportes y otros documentos consulares, auge del crimen, desorden en el transporte, inseguridad ciudadana, entre otros males que agobian la población. ¡Ay!

►Yomare Polanco se juramenta en el PDI: Confiado en su liderazgo político y comunitario, el doctor Yomare Polanco se juramentó la semana pasada en el PDI como presidente federal para Estados Unidos y Canadá, sin renunciar sobre asuntos políticos pendientes legales en USA. Tendrá a cargo las Circunscripciones 1 y 2. La primera representa más del 50% del voto en el exterior, y con cerca de 600 mil sufragantes para el 2024, y en la segunda se espera supere con un poco más los 200 mil (ambas en EUA). Nos informa una fuente allegada al aguerrido empresario, político, y profesional de la química, que inició a reorganizar su estructura política en EUA que por años ha trabajado en lo comunitario, social, político y filantrópicamente. Está finalizando la primera parte de su estrategia política en base a los resultados electorales en la Circunscripcion-1 en el 2020 con 366,718 votantes, de los cuales se emitieron 81,400 para un 22.20%; fueron válidos 76,223 para un 93.64%; nulos 5,177 para un 6.36%. El PDI obtuvo 340 votos para un 0.45%. En la No. 2 con 118,071 inscritos de los cuales se emitieron 20,396 para un 17.17%; válidos fueron 19,114 para un 93.71%; nulos fueron 1,282 para un 6.29%. El PDI obtuvo 224 votos para un 1,17%. Diiicen que Polanco está siendo asesorado por dos politólogos que conocen al dedillo el sistema electoral dominicano y la comunidad en USA. Un ciudadano vociferó en Manhattan “los demás partidos políticos dominicanos que van a competir en las próximas elecciones en territorio estadounidense, si es que lo permite un juez, tendrán que guayar la yuca con el fogoso político. ¡Ay, ay, ay!

►Estuvo a punto de apoyar a Abinader: El doctor Polanco escribió en su cuenta de Twitter, hace un par de días: “Estuve a punto de apoyar al PRM y Luis Abinader”. “Pero reflexioné y me dije que no podía apoyar a quien denigró la voluntad popular de la Diáspora y mucho menos a un partido que no respeta la constitución, que influenció a la actual JCE para quedarse con una diputación robada apoyando la corrupción y la impunidad desacatando el mandato de la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que me dio ganancia de causa y encubriendo el robo de más de 5 millones de dólares”. Decidimos apoyar lo bueno y lo correcto por el bienestar de la RD. Ver: https://twitter.com/yomarepolanco1/status/1658869441092788225?s=48&t=zJf5YvVA8OXGeQDDbDUOwg ¡Ay, ay, ay!

►Más de lo mismo y vendrá más de lo mismo: Observadores políticos dominicanos en la urbe analizando la reciente visita a NY de los senadores de RD, con el objetivo de trabajar en proyectos de leyes que beneficien a la diáspora, concluyeron que es más de lo mismo y vendrá más de lo mismo en este año preelectoral, recordando múltiples encuentros. Veamos: 1- Hace más de dos años los senadores iniciaron encuentros y consultas con sectores de la comunidad quisqueyana, principalmente en NY, NJ y Massachusetts, donde existe el mayor porcentaje de votos en el exterior. 2- El senador por Espaillat, Carlos Gómez, presidente de la Comisión Permanente de Dominicanos en el Exterior (mayo 2021) reunió en El Bronx a partidos políticos, comunitarios, clubes, asociaciones, bodegueros y ciudadanos comunes, prometiendo resolver los problemas planteados. Ver: https://www.senadord.gob.do/comision-de-senadores-da-apertura-al-foro-internacional-dominicanos-en-el-exterior/ Ciego, sordo y mudo. 3- Senador por Nagua se reúne con senadores de NY (agosto 2022) Ver: https://www.senadord.gob.do/senador-alexis-victoria-se-reune-con-senadores-del-estado-de-new-york/ Ciego, sordo y mudo. 4- Comisión de diputados RD se reúne con comunidad RD en EUA para conocer sus necesidades y legislar a su favor (octubre 2022). Ver: https://elnacional.com.do/diputados-visitan-dominicanos-en-eu/ Ciego, sordo y mudo. 5- Asambleístas dominicanos en NY visitaron al presidente Abinader comprometiéndose a “discutir la legislación y asociación entre RD y el estado-NY” (diciembre 2022). Ciego, sordo y mudo. Ver: https://www.facebook.com/AlvarezGeorge/posts/pfbid0Ym7YKodt7U84WV1yNuJGP8ZwVGmuob6sjarhXEn9VKqYgaZ2A1eedXDzfaTTMf9zl “Vuelven y vuelven a reunirse y a reunir”, diiicen. Sobre el presidente de la Cámara Alta, ingeniero Eduardo Estrella, los observadores valoraron su gestión de digna y encomiable.

►Otros encuentros: 1- El senador por Nagua, Alexis Victoria Yeb, anuncia acuerdo con Senado del estado NY para crear legislación conjunta en beneficio de los dominicanos residentes en NY (Julio 2022). Ciego, sordo y mudo. Ver: https://elnuevodiario.com.do/senador-alexis-victoria-yeb-anuncia-acuerdo-con-senado-del-estado-de-nueva-york/ 2- El senador Victoria Yeb, declara: “El propósito de los encuentros es facilitarle la vida a los dominicanos de la diáspora, que tienen la doble nacionalidad y pueden votar, tanto por Abinader y por los senadores de NY visitantes (diciembre 2022). ¡Uff! Ver: https://almomento.net/senadores-de-ny-visitan-la-rd-buscan-beneficiar-a-la-diaspora/ “Vuelven y vuelven a reunirse y a reunir”, diiicen.

►Recuerdan a Joseph Goebbels: Los sabiólogos y opinólogos, dentro del debate sobre los tantos encuentros de los legisladores con la comunidad quisqueyana en NY y otros estados aledaños en USA, recordaron a Joseph Goebbels, el ministro de propaganda de Hitler, encargado de presentar el Führer al público de la manera más favorable, regulando el contenido de todas las afirmaciones inexactas, y planteaba: “Una mentira repetida mil veces, al final termina siendo una verdad”. Por eso, diiicen los todológos, ellos mantienen la campaña de lo que “se está haciendo a favor de la comunidad”, porque el voto de los dominicanos en el exterior será decisivo para elegir el presidente de la RD para el 2024-2028, ya que la JCE proyecta empadronar 1 millón 191 mil 758. Y como dice la canción cristiana “estamos en campaña porque hay alma que salvar”, y los políticos “están en campaña porque hay votos que buscar”. La última visita de senadores a NY “valoran lazos de cooperación entre senados de RD y NY en beneficio de la diáspora (mayo 2023). Ver: https://elnuevodiario.com.do/senadores-valoran-lazos-de-cooperacion-entre-senados-de-rd-y-ny-en-beneficio-de-la-diaspora/ Mientras, en la comunidad interpretan a Toña La Negra = https://www.youtube.com/watch?v=s_4QBxjbMJI

►El consulado NY: Una dama, no queriendo identificarse, a lo interno de la sede consular-NY nos informa. “Nunca en la historia el dominicano estuvo sacando tanto pasaportes como en los últimos meses. 400 pasaportes diario informa la prensa = para un promedio de US$68 mil dólares diarios. Sacar pasaportes por primera vez o primera pérdida = US$170; segunda pérdida US$190, y así va aumentando por cada pérdida. Renovar llevando la libreta vieja cuesta US$130. Ver: 300 dólares un pasaporte en NY. Ver: https://www.youtube.com/watch?v=uEARx47ELu8 ¡Ah! El cónsul Eligio Jáquez estará ausente por algunos días, pero su hermano y el asistente, Antonio Jáquez y Francisco Báez, administrativamente, se quedan como “Ley”, “Batuta” y “Constitución”. No hay vicecónsules. ¡Huumm! La secretaria del cónsul, Gabriela Suárez, ocupando la posición desde cuando Carlos Castillo era el incumbente, se fue o la fueron del consulado el pasado viernes. No sabemos las razones. Se murmura por doquier que desde la sede consular se invitará la prensa al “desayuno encuentro” entre senadores dominicanos y el cónsul Jáquez. La asistencia fue muy pobre, menos de 5, entre ellos blogueros y de Facebook, recibiendo la orden de abandonar el salón porque los legisladores ya venían. Belkis Martínez, del periódico “Ultima Noticias” se fue definitivamente del encuentro por respeto a sí misma. El lambonismo, tumbapolvismo y lavasaquismo imponiéndose como siempre en el consulado, diiicen. Asimismo, existe una “nevera” en la sede que por ella no se paga renta ni luz para vender a los clientes a US$2.00 las sodas, papitas, etc. que en otros lugares son a US$1.00. Con frecuencia se traga los dos dólares y no despacha el producto. ¡Ay! Ahí mismo empieza el dominicano a decir “San Antonio” y otras expresiones impublicables contra el presidente, el cónsul y funcionarios consulares. Los dominicanos y salvadoreños son más pobres que otros hispanos en EEUU. Ver: https://www.diariolibre.com/usa/actualidad/2022/09/28/dominicanos-y-salvadorenos-mas-pobres-que-otros-hispanos/2093598 ¡Bueeeno!►Lectura obligada: Trampa mortal = https://www.elcaribe.com.do/opiniones/la-pizarra/trampa-mortal/ Guillermo Caram: No pierdan su tiempo, las elecciones 2024 están entre Abinader o Leonel =https://elpregonerord.com/guillermo-caram-no-pierdan-su-tiempo-las-elecciones-2024-estan-entre-abinader-o-leonel/ ¿Una oficina en el Palacio Nacional para Roberto Fulcar? = https://www.diariolibre.com/opinion/el-espia/2023/05/14/oficina-para-roberto-fulcar/2315085 El gobierno vuelve a bajar el precio del GLP =https://www.diariolibre.com/economia/energia/2023/05/19/precios-de-los-combustibles-del-20-al-26-de-mayo-2023/2320312 Abel Martínez le habría pedido a Francisco Javier García renunciar como su jefe de campaña =https://elpregonerord.com/abel-martinez-le-habria-pedido-a-francisco-javier-garcia-renunciar-como-su-jefe-de-campana/ Editorial: Nuestra realidad =https://elnuevodiario.com.do/nuestra-realidad/

►Un valor dominicano en NY: Rosmery Sánchez, procedente de la provincia Duarte llegó muy pequeña a NYC. Graduada en la Universidad. Actualmente, junto a su esposo (Jeury Tovar, un veterano del Army-EUA) dirigen una empresa de seguridad, sin importar su área y dimensión, aplicando avanzadas tecnologías para que el cliente tenga mayor control. La empresa con teléfono 347-366-3086 se encuentra en El Bronx, y debido al crecimiento de los hispanos en NYC, tanto en lo familiar como en los negocios, ofrecen más servicios y orientación a esa etnia. Con frecuencia aconsejan a las personas que se protejan de la actual delincuencia, instalando, no importa con la empresa que sea, sus servicios de seguridad. Rosmery también es organizadora de la “Fundación Amigos Comunitarios Unidos”, que brinda diferentes asistencias y ayuda a la comunidad. Si usted la ve caminar por ahí, como lo hace de costumbre, dígale “Rosmery, usted es un valor dominicano en NY”.

►Cultura general: La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) dio una alerta: “Las abejas corren el peligro de extinguirse”, y las que corren más riesgo son las abejas silvestres por las diferentes actividades humanas, les han modificado su hábitat”. Hay alrededor de 20.000 especies de abejas en el mundo. El pasado sábado (20) se celebró el “Día Mundial de las Abejas”.

►Servicio comunitario: El monóxido de carbono es la causa principal de muerte por intoxicación en USA. Para saber qué elementos en el hogar lo producen y aprender a reconocer los síntomas de este químico letal visitar = https://www.medlineplus.gov/

►Dólar y euro hasta este domingo 21: Compra del dólar 54.08 y venta 55.20; Compra euro 57.65 y venta 61.14

►Combustibles: Del 20 al 26 de mayo: Gasolina Premium a $291.60 y Regular a $273.50…Gasoil Optimo a $239.10 y el Regular a $221.60. Gas licuado a $139.60 y el Gas Natural $38.97.

