Entérate NY

►Deben venir de RD a reforzar y animar PLD-NY: Sabiólogos y “analistólogos” dominicanos en NYC debatieron y analizaron la seccional del PLD-NY, en conclusión, ni quito ni pongo: Líderes peledeístas de la RD como Iván Lorenzo o Francisco Javier García, entre otros, deben venir a la plaza electoral más grande del exterior (NYC) a dinamizar y reforzar las posiciones del partido, con una estructura en toda la Gran Manzana y la Circunscripción 1-USA bastante amplia. Muy pocos están haciendo el trabajo político. Los peledeces, bajo la calificada dirección de Luis Lithgow como presidente de la seccional, están como Balaguer = Ciego, Sordo y Mudo. ¿Qué está pasando? Se preguntan opinólogos. La participación de los candidatos a diputados por la Circunscripción 1-USA, durante un debate público la semana pasada, tuvo una evaluación más o menos entre quisqueyanos NYC.

Ver debate = https://www.youtube.com/watch? v=lEReAazdmn8 Diiicen que los peledeístas-NY no hacen vida comunitaria, ¿fantasmas?, no interactúan con sus connacionales, que se sepa de manera pública, aun la campaña haber arrancado, y lo que más han hecho es algunos bandereos en el Alto Manhattan. ¡Uff! Ánimo, ánimo, ánimo. Diiicen que el duelo político en los nuevayores se centra entre el PRM y la FP.

►Habla Danilo Medina: El país se juega su futuro el próximo 19 de mayo. Sostuvo que se hace indispensable el sacrificio de todos los peledeístas para alcanzar la victoria electoral. “Llegó el momento de sacrificarse por el PLD. Hay que darlo todo por el PLD en estos días que faltan para las elecciones. Es mucho lo que está en juego en RD. Ustedes no pueden permitir que le compren cédulas en sus narices y quedarse tranquilos”. “No pueden permitir que les coloquen carpas propagandísticas frente a los colegios electorales, tienen que defender los votos en todo el país”, visitar la comunidad y hablarle de corazón que la gente vea que sus problemas les duelen. Ver y escuchar = https://www.youtube.com/watch? v=3xLeI5zvlq8

►Paliza habló: El pasado viernes José Ignacio Paliza, presidente del PRM y coordinador general de la reelección del presidente Luis Abinader, encabezó la cena que se hizo en el exclusivo Michelle’s Catering Inc. Paliza dijo “la unidad del partido es la columna vertebral de esta gran familia, porque juntos somos más fuertes, juntos tenemos la capacidad de diseñar nuestro futuro, juntos somos invencibles, somos inmensos, recogemos la sangre de Peña, en unidad venceremos y en unidad seremos gobierno en el 2024. Juntos podemos hacer del presidente Luis Abinader, presidente 4 años más. El triunfo que nos encuentre en las calles, trabajando y así se honra la memoria del inmenso, del grande “José Fco. Peña Gómez, 4 años más” Ver: https://www.youtube.com/watch? v=76F3G2oIt2s

►Ignoran altos dirigentes PRM-NJ en cena con Paliza: Nueva Jersey fue el lugar anfitrión el pasado fin de semana para reunir los compañeros de Nueva York, Pensilvania y Connecticut, entre otros lugares, para la gran cena, encabezada por Paliza. Organizó el evento el cónsul de NY, Eligio Jáquez, como coordinador general de la reelección en la Circunscripción 1-USA. Una prestante e influyente dama del partido, pidiendo no ser identificada, informó a Entérate NY que Jáquez ordenó no sentar en la mesa principal, encabezada por Paliza, a Lucilo de los Santos, presidente de la seccional PRM-NJ, ni al cónsul de NJ, Ángel Pichardo, vocero y principal representante del gobierno dominicano en el estado Jardín. A ambos lo sentaron en diferentes esquinas del salón, distantes del “jefe de la reelección”. A los candidatos a diputados Norberto Rodríguez, Kenia Bido y a Cirilo Moronta lo mantuvieron de lejitos. En la mesa con Paliza se sentaron el cónsul Jáquez y su esposa; doctor Rafael Lantigua, quien dio las palabras de bienvenida; el ministro de Interior y Policía, Chú Vásquez; y la saliente diputada Servia Iris Familia, ahijada política de Eligio. Los demás comensales (4 o 5) fueron personas sin ninguna precedencia política o gubernamental. ¡Ah! Ni al cónsul Pichardo ni a Lucido se le permitió hablar, muchos notaron la situación. El cuchicheo, en voz baja, “Eligio está discriminando”. ¡Uff! Diiicen que muchos “compañeritos” tomaron prestados “sacos y corbatas” al por mayor y detalles para asistir al acto, tomarse fotos con Paliza, luego subirla a las redes para hacer creer “estar pegao”. Puro ABM = Allantes, Bultos y Movimientos. Mujeres también tomaron vestimentas prestadas.

►FP-NJ delante seccional NY en trabajos políticos: La seccional del partido FP-NJ figura delante de la seccional de NY en cuanto a trabajos políticos a favor del ex presidente Leonel Fernández, diiicen en el Alto Manhattan. Los “leoncitos-NJ” hicieron el pasado fin de semana, entre otras actividades que vienen desarrollando, un fiestón (US$60.00 p/p) pro-recaudación de fondos para la campaña. La actividad, a casa llena, se llevó a cabo en The Excelsior Catering, ubicado en 190 US-46, Saddle Brook-NJ, con Alex Bueno, el Grupo Típico D-Ahora, y el DJ Aneudy, de La Mega. Se dio en un ambiente de confraternidad y unidad, cosa que no sucede en la FP en la Gran Manzana, aun siendo el centro del accionar político en el exterior, porque la seccional neoyorkina luce estancada por los “leoncitos” porque los bandos no cesan en boicotearse cuando hay una actividad”. ¡Ah! En la actividad de NJ fue muy ovacionado el candidato a diputado Ramon Tallaj Jr. y se cumplió la sentencia bíblica “de que nadie es profeta en su tierra” porque Henry Abreu, candidato por NJ, pasó sin pena ni gloria, ante los cientos de asistentes. Un ciudadano de Paterson dijo “es que la política no es de pose ni de momento”.

►Llegando más líderes políticos dominicanos a NY: El trío patriótico del PED (Ramfis Domínguez Trujillo y los doctores Roque Espaillat -El Cobrador- y Ernesto Fadul, candidatos a la presidencia y vicepresidencia de la organización, llegaron este domingo a NY para un periplo por la Circunscripción 1-USA. Asimismo, del candidato presidencial del PRD, Miguel Vargas Maldonado, quien sostendrá un encuentro en El Bronx con cientos de sus seguidores. Además, Guillermo Moreno, presidente de AlPaís y candidato a senador DN por el PRM. Lectores nuestros en NYC nos escriben: Ni quito ni pongo: Diiicen que Moreno no pega una = https://www.diariolibre.com/ opinion/el-espia/2024/03/17/ guillermo-moreno-no-pega-ni- una/2645839 Veamos, diiicen. Ver: Critican en redes sociales spot de Moreno que utiliza el Congreso y una menor de edad = https://elnuevodiario.com.do/ critican-en-redes-sociales- spot-de-guillermo-moreno-que- utiliza-el-congreso-y-una- menor-de-edad/ El cuidado de la institucionalidad = https://www.diariolibre.com/ opinion/de-buena-tinta/2024/ 03/18/guillermo-moreno-graba- comercial-en-el-senado/2646896 Indignación por video de Moreno con himno USA en celebración independencia-RD = https://ntelemicro.com/ indignacion-por-video-de- guillermo-moreno-con-himno-de- eeuu-en-celebracion-de-la- independencia/ Propuesta de reforma policial de Moreno recibe críticas de congresistas = https://panorama.com.do/ propuesta-de-reforma-policial- de-gillermo-moreno-recibe- criticas-de-congresistas/ Moreno esperó hasta el último momento = https://www.diariolibre.com/ opinion/el-espia/2024/03/20/ espero-hasta-el-ultimo- momento-para-aceptar- participar-en-el-debate/ 2649437 ¡Bueeeno! Un ciudadano en el Alto Manhattan definió Presentimiento = Corazonada, presagio, o sospecha de algo. Otro contestó: Voy a leer la obra del laureado escritor y Premio Nobel de Literatura, el colombiano Gabriel García Márquez “Crónica de una muerte anunciada” ¡Huumm!

►Posiciones del cónsul Eligio Jáquez: Para que no nos atribuyan, los pérfidos, señalamientos interesados, vamos a presentar el video donde el cónsul RD en NY, Eligio Jáquez, fijó posiciones en diferentes temas. Primero) En el video, desde el primer minuto hasta los 6:47 minutos, Jáquez habló sobre la advertencia de José Fco. Peña Guaba, quien dijo que el gobierno está comprando candidatos a cargos electivos de la oposición y eso podría traer un baño de sangre si se continúa. Ver: https://www.youtube.com/watch? v=mzQKigow0fo Segundo) A partir de los 6:48 minutos le preguntaron por la celebración de la Feria Inmobiliaria del Banreservas. Ahí se alegró con el tema y habló por un tubo y 7 llaves. Tercero- A partir de los 12:38 minutos Entérate NY le preguntó sobre el dinero que el gobierno no les ha entregado a los partidos políticos, que por ley les corresponde, entregando solo la mitad, como manera de asfixiarlo. El cónsul respondió “si me meto en ese tema podría quedar mal, “porque no tengo la información, tal vez por la distancia, no tengo la información acabada”. ¡Uff! solo he leído en los medios la queja de algunos partidos, y si es así que Hacienda le adeuda la mitad del dinero a la JCE para entregarlo, habiendo cumplido con su deber, tendrá en su persona a un defensor. Cuarto- Se le preguntó al cónsul sobre los futuros aspirantes a la presidencia del país para el 2028 por el PRM. Se refirió por orden numérico: 1- Wellington Arnaud. 2- Eduardo -Yayo- Sanz Lovatón. 3- Carolina Mejía. 4- Felipe (Fellito) Suberví. 5- José Ignacio Paliza. 6- Kelvin Cruz. 7- Y de último a David Collado. Ver video: https://www.youtube.com/watch? v=YEO2VWFK7_I.

►Debate en NY entre candidatos a diputados PRM y FP: Los candidatos a diputados Norberto Rodríguez (PRM), que busca la reelección, y Henry Abreu (FP) por la Circunscripción 1-USA debatieron en un programa la semana pasada. Muchos atribuyen a Rodríguez ser más visionario, ecuánime, respetuoso, tener propuestas legislativas firmes, presentando algunas de ellas. Inclusive, dijo que Abreu asiste o asistía a su oficina en Paterson donde formaba líderes a favor de la comunidad. Otros atribuyen al candidato de la FP (Abreu) hablar, hablar, hablar, y no presentar una sola propuesta ante la comunidad. Lo definen como arrogante, imperativo, con ínfulas de superioridad y hablar aéreamente como supuesto sabiólogo y todólogo ….. además, de exhibir su llamada opulencia, al querer mostrar zapatos Ferragamo, relojes Rolex, vehículos Mercedes Benz, BMW, al tener una agencia de ventas de vehículos, y así se presenta haciendo política ante los ciudadanos comunes. ¡Bueeeno! Un ciudadano en Nueva Jersey dijo “si por aborto de la naturaleza Henry gana, habrá que hacer cita para verlo o hablar con él con 6 meses de anticipación. Que Dios no tome confesado, proclamó otro ciudadano en el Alto Manhattan. Ver = https://www.youtube.com/watch? v=FKEoS1iuuVg



►Para hablar mentira y comer “pecao” hay que tener “cuidao”: Observadores políticos en NYC sostienen que hay una persona que dice hablar con el presidente Abinader semanalmente y cuando no llama al mandatario él le llama preguntándole ¿por qué no me has llamado? Ellos felicitan por esa conexión. La semana pasada esa persona dijo en un programa que es de su autoría la estrategia “Un día sin remesas a RD”. Dice esa persona que fue una estrategia que utilizó en el 2019 cuando se amenazó con ponerle un impuesto a las remesas e hizo un llamado a la comunidad “Un día sin remesas” y cuando todo estaba listo, el presidente de la república (entonces Danilo Medina) la mandó a llamar diciéndole “eso no va, fue una equivocación”. Pero en mayo 2017 “Organizaciones políticas y culturales en NY convocaron a “Un día sin remesas hacia RD = https://elnuevodiario.com.do/ organizaciones-politicas-y- culturales-en-ny-convocan-a- un-dia-sin-remesas-hacia- republica-dominicana/ ¡Bueeeno!

►Leonel y su propuesta para los dominicanos en el exterior: Este artículo fue enviado a Entérate NY varios seguidores del presidente Leonel Fernández, residentes en el Alto Manhattan y El Bronx. Firmado por el doctor Pascual Ramírez. Ver: https://almomento.net/leonel-y-su-propuesta-para-los-dominicanos-en-el-exterior-opinion/

►Un valor dominicano en NY: Carolina Beaumont nació en la RD y comenzó su carrera como modelo en la década de 1970 estudiando en la escuela internacional “Maniquí” en NY. Es la primera modelo negra dominicana reconocida a nivel internacional. Ha sido foto de portada de periódicos y revistas, entre ellas “Vanidades” y “TEMAS”. Fundó “Carolina Modeling Center” para introducir a niñas, adolescentes y adultas al mundo del modelaje, convirtiéndose en una de las maestras pioneras en modelaje en la Gran Manzana. En 1983 trabajó en Alemania, Francia, Inglaterra, Italia y España. Si usted la ve caminar por ahí, como lo hace de costumbre, dígale “Carolina, usted es un valor dominicano en NY”.

►Cultura general: Las habichuelas con dulce son un postre típico de la RD que se acostumbra a comer durante la Cuaresma y Semana Santa. Se considera uno de los platos más representativos de la gastronomía dominicana. En el Cibao y la capital, se prepara con habichuelas rojas; en el Sur con habas blancas; y en el Suroeste algo similar llamado “condolías”. El origen del postre criollo se ubica a finales del siglo 17 y se relaciona con la era de Francia de 1795 al 1809.

►Servicio comunitario: Para registrar una marca (Trademark) y proteger el producto o servicios de los competidores. Qué registrar, un logo como un diseño, una combinación de un nombre y un logotipo, lemas, combinaciones de colores, diseños de productos e incluso sonidos únicos. Registrar en español, en la Oficina de Patentes y Marcas Registradas. Más información = https://www.uspto.gov/ trademarks

►Salud: Frotarnos los ojos se puede convertir en una vía de transmisión de posibles agentes infecciosos; además, podemos dañar la córnea y dar lugar a la aparición de lesiones en la superficie: Marzo es el mes del Glaucoma. La Asociación Dominicana de Glaucoma (ADOGLA) asegura que en RD entre el 2.8 y 4.1 % de la población mayor de 40 años la padece. La Organización Mundial de la Salud (OMS) indica que es la primera causa de ceguera irreversible en el mundo y que en el 2020 había alrededor de 80 millones de personas con la enfermedad.

►Sobre el español: Blasfemia = Expresión injuriosa contra alguien o algo sagrado.

►Dólar y euro hasta este domingo 24: Compra del dólar 58.31 y venta 59.30; Compra euro 62.67 y venta 66.20

►Combustibles: Del 23 al 29 de marzo: Gasolina Premium a $290.10. Regular a $272.50…Gasoil Optimo a $239.10 y el Regular a $221.60. Gas licuado a $132.60 y el Gas Natural $43.97.

