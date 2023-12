Entrenador golpeó niño SC no podrá usar estadios

El ministro de Deportes, Francisco Camacho, informó esta mañana que se prohibió la entrada a las instalaciones deportivas al entrenador de béisbol Juan Carlos Santana, quien agredió a pelotazos a un niño de 12 durante un entrenamiento en el play del Instituto Politécnico Loyola en San Cristóbal.

Al mismo tiempo advirtió que la agresión tendrá consecuencias legales y que el Ministerio de Deportes puede proceder legalmente con Santana, pero que son los padres los primeros que deben someterlo ante la fiscalía local.

Criticó que muchos entregan sus hijos a cualquier “cazatalentos” que aparece, sin conocer su historial, ni las consecuencias que esto puede tener para sus vástagos.

Francisco Camacho

Culpó a los padres de muchas de las situaciones que se dan con niños en los plays, porque son ellos quienes entregan sus hijos a entrenadores independientes, que no están autorizados oficial por el Ministerio de Deportes a trabajar con niños.

Te puede interesar leer: Entrenador de béisbol golpea de 3 pelotazos a niño 12 años en play

“Cuando nosotros llegamos al Ministerio, esas personas tenían ya horarios cedidos para dar entrenamientos en ese play y se les respetaron sus horarios. Me dice Arelis, la encargada de deportes en San Cristóbal, que ese niño entró equivocado y uno de ellos, que no sé cuál fue que le tiró unos pelotazos por los pies y agredió al niño, pero que está suspendido y no se le permite entrar al play a dar prácticas”, explicó.

Agregó que “ni ahí ni a ningún play puede él entrar porque el que toma una acción como esa no está en capacidad de manejar niños”.

Reconoció que desconocía la situación, pero que se informó al departamento de Ligas y Clubes.

Informó que tan pronto se conoció el hecho se prohibió la entrada a Juan Carlos Santana a todas las instalaciones deportivas de San Cristóbal y se pasó el caso a la Asociación de Béisbol de la ciudad sureña.

Explicó que la encargada provincial del Ministerio de Deportes, Arelis Brito, informó de inmediato del caso al encargado de Ligas y Clubes de la cartera, Danny Perozo, para que se adoptarán las medidas de lugar. Advirtió Camacho que cualquier empleado de esa institución que se vea involucrado en hechos de esa naturaleza será cancelado de inmediato.

Dijo que en muchas ocasiones ha tenido que trasladarse a provincias para evitar que entrenadores que no tienen autorización ocupen estadios de béisbol y se ponen a entrenar niños.

Informó que el Ministerio de Deportes va a tomar medidas, pero los primeros que deben querellarse en la fiscalía son los padres del menor agredido a pelotazos.

Emplazamiento

Ayer la Asociación de Béisbol y la Unión Deportiva de San Cristóbal demandaron de Deportes tomar medidas debido a la gravedad del caso.

Dijeron que la agresión de tres pelotazos contra el niño implica acciones legales, pero que todo va a depender de las autoridades deportivas de la provincia y de los padres.

“El entrenador Juan Carlos Santana, no pertenece a la Asociación de Béisbol de San Cristóbal, no lo conocemos realmente, esperemos que esto sirva de ejemplo para que las autoridades deportivas regulen quienes participan en los entrenamientos”, sostuvo.

Cazatalentos

El ministro de Deportes informó que en muchas ocasiones ha tenido que trasladarse a provincias para recuperar espacios en los estadios, que han sido ocupados por cazatalentos que penetran a los plays sin contar con los permisos correspondientes. Criticó que muchos padres entregan sus niños a “cazatalentos” sin conocer si están capacitados para tratar niños.