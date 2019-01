SANTO DOMINGO.- Todavía esta mañana la Fiscalía del Distrito Nacional no había depositado la solicitud de medida de coerción contra siete alegados miembros del Frente Amplio de Lucha Popular (FALPO) que ayer lanzaron heces fecales al edificio que aloja la Suprema Corte de Justicia y la Procuraduría General de la República, en ocasión de Día del Poder Judicial.

Aunque el procurador general Jean Rodríguez adelantó que la Fiscalía luego de comprobar los hechos pedirá prisión preventiva contra Manuel Robinson Morillo Martínez, Juan Antonio Martínez Paredes, Jennifer Germosén Rosario, Ángela Carolina Báez Jacobo, Cristian Ismael Jiménez Rosario, Richard Hernández Peralta y Gabriel Sánchez Rosario, todavía esta mañana la solicitud no había llegado a la Oficina de Atención Permanente.

En tanto que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDD) exigió esta mañana durante una rueda de prensa la puesta en libertad de los siete imputados, alegando que quienes tienen que pedir perdón a la población son las autoridades por los desacatos y actos de impunidad.

El presidente de la CNDD, Manuel María Mercedes, definió como exagerada la solicitud de prisión preventiva contra los encartados y aseguró que junto a un equipo de abogados defenderá a los imputados.

En el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva se reforzó esta mañana la seguridad y se establecieron medidas restrictivas para impedir que miembros del Falpo realicen desórdenes por el sometimiento a la justicia de siete integrantes de ese movimiento.

La mañana de ayer siete miembros del grupo lanzaron los excrementos en el frente del edificio ubicado en La Feria, del Distrito Nacional, aprovechando los actos de celebración por el Día del Poder Judicial. Todavía la Suprema Corte de Justicia no ha decidido si se querellará por la acción.