Este miércoles será debate de los alternativos

Santo Domingo.-Una cadena de medios digitales y televisión transmitirá en vivo el miércoles 17 el debate de los aspirantes presidenciales por los partidos minoritarios.

Los candidatos presidenciales de cuatro partidos emergentes que participarán en las elecciones del 19 de mayo agradecieron que los convocaran a exponer los contenidos de sus programas de gobierno en un debate televisado.

Los participantes serán María Teresa Cabrera, candidata del Frente Amplio; Virginia Antares, de Opción Democrática; Fulgencio Severino, de Patria para Todos, y Carlos Peña, de Generación de Servidores.

Esos candidatos fueron obviados de participar en el debate de candidatos presidenciales organizado por la Asociación de Jóvenes Empresarios (ANJE), entidad que sólo convocó a exponer a Luis Abinader, del Partido Revolucionario Moderno (PRM); Leonel Fernández, de Fuerza del Pueblo y Abel Martínez, del de la Liberación Dominicana (PLD).

María Teresa Cabrera agradeció la invitación a debatir y dice la misma “intenta hacer justicia en un momento en el cual se ha propiciado un debate excluyente a la mayoría de las propuestas que estamos participando”. Virginia Antares agradeció “esta oportunidad histórica para dar a conocer al pueblo dominicano las propuestas de un conjunto de candidatos y candidatas que frente a la realidad actual tenemos posiciones”.

Fulgencio Severino dijo estar agradecido “por invitarme a participar en el debate presidencial que tendrá lugar el próximo 17 de abril. Ahí estaré debatiendo”.

Carlos Peña saludó la iniciativa que brinda la oportunidad al pueblo dominicano de conocer las diferentes propuestas “que de una u otra manera, la mega prensa no ha permitido que lleguen a la ciudadanía”.

La transmisión

La transmisión y cobertura se realizará a través de Somos Pueblo TV, Somos Pueblo Media, www.somospueblo. com, VTV Canal 32, el periódico mensual impreso Panorama y el digital www.panorama. com. do. También, por todas las plataformas digitales de YouTube, Instagram, Facebook, Twitter y TikTok de ambos grupos, así como una amplia red de medios locales que serán integrados a nivel nacional.

Miguel Medina y Ricardo Ripoll, presidentes de Grupo de Medios Panorama y Somos Pueblo Media, respectivamente, informaron que “El Verdadero Debate”, nombre del evento, se realizará de 7:00 a 10:00 de la noche.

Dicen que el objetivo de este debate es otorgar una plataforma significativa a aquellos candidatos presidenciales cuyas voces y propuestas, lamentablemente, han sido excluidas y no han sido consideradas en los foros tradicionales de discusión política.

Indicaron que cada candidato tendrá la oportunidad de exponer sus ideas, planes de gobierno y alternativas de solución a los desafíos que enfrenta el país en aras de que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto de manera consciente, expuso Medina.