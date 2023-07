Sin lugar a dudas que participar en el concurso a la excelencia Magisterial fue la decisión mejor tomada en mi carrera como maestra, ver otras premiaciones fue la motivación perfecta para yo capacitarme, documentarme y formarme continuamente y de esa manera esperar el tiempo más idóneo para poder presentar un buen curriculum, que demuestre todo lo que he hecho para crecer como excelente profesional y que cumpla con los requerimientos establecidos por el Ministerio de Educacion (MINERD) y así poder formar parte de este extraordinario concurso.

Ser seleccionada como maestra a la excelencia magisterial a nivel nacional, me ha alegrado grandemente, me ha hecho sentir enormes emociones materializando en mí la importante frase, cuando se quiere se puede, esto así por la razón de que, siempre anhelaba participar de un concurso de esta magnitud y la verdad muy dentro de mí me visualizaba recibiendo por el presidente de la República, el premio a la excelencia magisterial, hasta que gracias a Dios se me hizo realidad.

Destaco mi agradecimiento de manea muy especial, al Ministerio de Educación y a la Presidencia de la República por haber valorado el trabajo que con tanto amor y dedicación realizo, a mi familia y a mi coordinadora pedagógica, Felicia Almonte Reyes, la cual siempre confió en mí, motivándome a participar, resaltando con gran entusiasmo la calidad que tengo como maestra y la amplitud que posee mi curriculum, esas expresiones y mi fe puesta en Dios me proporcionaron mucho ánimo y fortaleza para confiar en mí misma.

Por momento llegué a pensar que el concurso seria evaluado de otra manera, ahora puedo dar el testimonio de que estuvo, bien dirigido conforme a lo establecido en la base de la realización del mismo.

Participar ha sido maravilloso, fue un logro más en mi carrera de maestra. Entrar con mis compañeras al palacio nacional fue una experiencia inolvidable, conocer personas, estar cerca del presidente de la República, del Ministro de Educacion y de los demás funcionarios del gobierno que se encontraban en el palacio nacional ese día 30 de junio 2023, este día pasará a mi historia de vida que jamás podré olvidar.

Esta premiación me ha llevado a reflexionar grandemente, por la razón de que a veces pensamos que no somos capaces de conquistar nuestros sueños, obviando que cuando ponemos la confianza y la esperanza en Dios todo es posible ya que él se encarga de hacernos el milagro conforme a su voluntad.

Iris I. De La Cruz Pula.