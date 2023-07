Excoronel Ejército demanda por $50 millones al Presidente

Un excoronel del Ejército de la República Dominicana interpuso una demanda en responsabilidad solidaria por 50 millones de pesos contra el presidente de la República, Luis Abanador Corona, y el Estado dominicano, por incumplimiento de una decisión judicial definitiva que ordenó su reintegro en el cargo y el pago de los salarios dejados de cobrar.

El recurso fue incoado ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA) por el exoficial del Ejército, Ariel Concepción, representado por los abogados Manuel Sierra e Ybo Rene Sánchez Díaz.

Los penalistas alegan que con su omisión, el presidente Abinader Corona y el Estado, violan la Constitución de la República en su artículo 148 y las leyes 41-08, 247-2012, 107-13 y la 13-07, con sus respectivos artículos 90-91, 12-17 y 57-60, sin desmedro de algunos precedentes del Tribunal Superior Administrativo (TSA) y el Tribunal Constitucional (TC-RD), al no ejecutar la sentencia número 432-2013, del 21 de diciembre del año 2013.

Asimismo, el ex oficial también, puso en mora al actual Ministerio de Defensa y al Ejército Nacional para que en un plazo de 15 días para que ejecuten la sentencia en los salarios no pagados ordenados en la sentencia del 2013, pero estos tampoco han respetado el principio sagrado de la Constitución, ya que al parecer en el Ministerio la señora Candy Díaz Morfa, se erige en ley batuta y constitución violando lo dispuesto en varias sentencias, ella no cree en eso.

A través de sus abogados Sierra y Sánchez Díaz, el suspendido excoronel, lamentó que el Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, doctor Antoliano Peralta, también recientemente envió al Ministro Díaz Morfa, un oficio sobre la sentencia, pero que con el mismo no se ha hecho nada.