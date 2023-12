Faride Raful anuncia no repetirá como candidata a senadora del PRM por el Distrito

SANTO DOMINGO.- La senadora Faride Raful anunció este viernes que por decisión estratégica no será la candidata a repetir por el Distrito Nacional por el Partido Revolucionario Moderno (PRM).

Informó que el presidente Luis Abinader le solicitó asumir un compromiso de mayor envergadura y “yo he aceptado”.

“Hoy anuncio que por decisión estratégica del PRM, no seremos la candidata a repetir a la senaduría de la Capital para las próximas elecciones. El presidente Abinader me ha solicitado asumir un compromiso de mayor envergadura en la actual coyuntura política nacional, y yo he aceptado con el firme compromiso de trabajar para el bienestar de nuestro país, en el proyecto que él, junto al partido encabeza”, dijo.

Faride Raful agradeció a los votantes y a la dirigencia media del PRM del Distrito Nacional por haber confiado en ella.

Afirmó que su proyecto político es real y esta fundamentado en el bienestar general y transciende cualquier candidatura individual.