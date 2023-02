FP califica de “electorera” reto de Abinader “que me caigan atrás”

Neyba .- Para el miembro de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo, el exdiputado Rafael Méndez, la reiteración del presidente Luis Abinader de que “le caigan atrás”, “es un reto mal concebido, alegre y electorero”, con cuyo pronunciamiento dejar sentado de que buscará la repostulación para los comicios del 2024.

“Porque es el Mandatario a quien le corresponde “caerle atrás “a las acciones de los gobernantes que le han precedido, para de esa manera comparar sus realizaciones con obras que dicen haber realizado los pasados gobernantes”, apuntó.

Méndez entiende que quienes marcan como candidatos presidenciales para los comicios del 2024, aun en el caso del ex presidente Leonel Fernández, no pueden competir con las acciones de gobierno del actual jefe del Estado porque no le compete ejecutar obras que son propias del Ejecutivo.

El pasado legislador por la Provincia Bahoruco califica como un débil recurso de campaña que busca inyectar ánimo a sus seguidores, y que para que de esa manera defiendan su obra de su gobierno.