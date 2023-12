FP dice gestión Abinader toma préstamos por RD$3.1 billones

Sin cumplirse aún los cuatro años el gobierno de Luis Abinader ha tomado prestado 3.1 billones de pesos para poder sustentar los presupuestos que ha sometido al Congreso Nacional, denunció esta mañana el vocero del Bloque de diputados del Partido Fuerza del Pueblo (FP), Rafael Tobías Crespo.

“Con relación a los bonos, al presidente Luis Abinader, se le aprobó en el 2020, RD$202 mil 320.5 millones en colocación de bonos; en el 2021, RD$291 mil 500.28; en 2022, RD$284 mil 029.39 millones ; 2023, RD$363 mil 257 millones y en este 2024, la colocación de bonos para el déficit fiscal alcanzará la suma extraordinaria nunca vista de RD$344 mil 980.2 millones. Si totalizamos esa colocación de bonos representa 1.6 billones del presupuesto de los cuatro años en bonos, aparte hay US$30,000 millones en préstamos que totalizan 1.5 billones de pesos, que sumándolo llegamos a la suma de RD$3.1 billones”, explicó.

Agregó que ” esto quiere decir que de los RD$5.2 billones de pesos que han totalizados los presupuestos del gobierno en estos cuatro años, RD$3.1 billones, es decir el 60 por ciento ha sido deudas”.

Explicó que el Presupuesto de Ingresos y Gastos Públicos del año 2021 fue de RD$1.079 billones, 2022 de RD$1.250 billones, 2023 de RD$1.419 billones y el aprobado para el 2024 es superior a un billón 619 mil 679 millones de pesos, han sido financiados por prestamos y la emisión de bonos.

Crespo opinó que todos los presupuestos aprobados al gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM), demuestran que las diferentes instituciones recaudadoras del estado han resultado un verdadero y rotundo fracaso.

El congresista además, recordó que el gobierno adicionalmente cogió prestados al sector financiero unos 45 mil millones de pesos, sin pasar dicho empréstito por el Congreso Nacional, violando la Constitución de la República y la Ley, haciendo una triangulación entre el Banco Central, la Superintendencia de Bancos y el sector financiero.

“Con el agravante de que estos préstamos al sector financiero local a siete años, no sabemos bajo a qué condiciones se han ejecutados. Pero además se han aprobado dos amnistías. Primer gobierno que en un período de gestión aprueba dos amnistía, la primera generó 12 mil millones de pesos y esta no sabemos porque se cumple en este mes de diciembre”, señaló.

Tobías Crespo criticó que el 23 por ciento del presupuesto de esta año sea para pagar intereses de la deuda, es decir casi la mitad de lo destinado al Ministerio de Educación, cuya inversión sería de un 26 por ciento.

“Adicionalmente, nosotros no sabemos la cantidad de préstamos que están embargando la APP y los fideicomisos al país, porque eso es crédito público y deuda pública. Oigan bien, no sabemos el nivel de endeudamiento porque no se transparenta, el presupuesto en lo que tiene que ver con los fideicomisos”, señaló.

Dijo no entender como el gobierno dice que supuestamente le sobran “los chelitos”, cuando cogen tanto préstamos solamente para el pago de deudas y para aumento de los gastos corrientes.

La aprobación

La Cámara de Diputados declaró de urgencia y aprobó en dos lecturas consecutivas el pasado martes el proyecto de Ley de presupuesto para el próximo año. Las estimaciones de ingresos para el año 2024 son RD$1 millón de millones, 619 mil 679 millones, 766 mil, 693 .