Gabriela Gómez en los zapatos de La Cenicienta

Toda niña sueña con ser una princesa, y aunque la actriz Gabriela Gómez nunca soñó con serlo, su amor por la actuación, específicamente por el teatro musical, provocó que en ella floreciera un anhelo por interpretar a una.

En los cuentos, las hadas madrinas son quienes le dan el empujoncito a la princesa para hacer sus sueños realidad. Para la joven intérprete el encargado de ese trabajo fue su talento, pues gracias a éste logró el papel que deseaba, ponerse en los zapatos de La Cenicienta.

“Soñé con interpretar una princesa y estoy agradecida por hacerlo en este momento. Me siento muy feliz y muy agradecida de haber sido elegida como La Cenicienta. En el proceso de audición yo estaba muy nerviosa, me sorprendió bastante que me eligieran como el personaje, y no puedo estar más agradecida con esta oportunidad”, manifestó a Que Pasa.

Gómez, quien destacó que llevan dos meses ensayando la puesta en escena que será presentada del 14 al el 16 de abril, en Teatro Nacional Eduardo Brito, manifestó que “de esta obra se puede esperar una lluvia de emociones, porque hay momentos de felicidad, de tristeza, de mucha risa, y será muy divertida, porque se va a experimentar una montaña rusa de emociones”.

Agregó que la historia va más allá de una princesa que al final se casa con un príncipe. “Lo veo más como una historia de superación personal. Ella pasa por tantas cosas y a pesar de todo tiene la frente en alto, a pesar de lo que le suceda sigue adelante. Yo siento que esa es la enseñanza de ese personaje, que no importa lo que pase, no te dejes derrumbar”.

Junto a Gabriela Gabriela los veteranos actores Cecilia García, Hony Estrella, Juanma García, Luz García, Miguel Lendor, Carolina Rivas, Raeldo López y Sócrates Montás, asumen roles estelares, cuya dramaturgia y composición musical estará a cargo de Frank Ceara, y la producción de Cecilia García.

“Trabajar con tantos actores que han tenido una trayectoria tan amplia en el teatro musical, en el teatro general, en el cine y en todas las artes, ha sido una gran maravilla para mí. He aprendido muchísimo de ellos, han tenido un acercamiento conmigo, me han apoyado y me han dado consejos que realmente se van a quedar conmigo para toda la vida. Ha sido una experiencia muy enriquecedora trabajar con tantas personas tan importantes”.

Las boletas están a la venta en Uepa Tickets y en todos los Supermercados Nacional. El domingo 16 de abril el musical tendrá dos funciones, siendo la primera a las 11:00 am y la segunda a las 5:00 pm.