Gigantes vs Dodgers definirán en juego histórico

Sólo los enfrentamientos de Yankees vs Medias Rojas superan la rivalidad que arrastran desde sus años en Nueva York, Dodgers y Gigantes, dos de las franquicias más emblemáticas en las grandes ligas.

En una campaña regular de guión elaborado, la postemporada ha transitado mismo sendero con un desafío entre New York y Boston por el avance a la Serie Divisional y este jueves se presenta el match entre Los Ángeles y San Francisco para determinar cuál cruzará a la Serie de Campeonato.

Quizás épico, para estar en la moda, sería el bautizo del enfrentamiento que han sostenido los dos clubes californianos este año. Los Gigantes no eran los invitados en una mesa originalmente servida para que los Padres estuvieran sentados junto a sus vecinos del sur del estado.

Sin embargo, el desempeño histórico de los de Gabe Kapler con 107 triunfos permitió que mínimamente sacaran la cabeza sobre los de Dave Roberts para evitar el juego entre comodines.

Los Dodgers, con su novena campaña de triple dígitos en triunfos, igualaron su récord impuesto hace dos años, pero tuvieron que derrotar a otro histórico, los Cardenales de San Luis, para así obtener el derecho de verse contra sus archirrivales.

Los dos equipos llegan al juego de esta noche con 109 victorias, el margen de la serie particular fue tan estrecho como en general, 10-9 favoreció a los Gigantes que se presentan al encuentro en Oracle Park con el derecho Logan Webb (11-3, 3.03), cuya única experiencia en esta instancia fue el partido que abrió y ganó el pasado viernes con labor de 7.2 episodios en blanco ante la temida alineación de los campeones mundiales.

Al mexicano Julio Urías le corresponde la asignación del choque decisivo. En el staff de los azules el zurdo ha estado al lado de luminarias como los ganadores de Cy Young, Trevor Bauer, quien lamentablemente hizo “méritos” para esta noche ver a sus compañeros por TV; David Price, así como los futuros inmortales Clayton Kershaw y Max Scherzer.

Pero cuidado, Julio no es un cualquiera. Fue el único ganador de 20 partidos este año en el Big Show y lo hizo con PCL de 2.96. Demostró durabilidad, pues no se perdió ninguna apertura en el curso, ponchó 195 y le ganó a los Gigantes el sábado con labor de 5.0 IP, 3 H, 1 CL, 1 BB, 5 K.

Urias tiene vasta experiencia con 15 juegos relevados en playoffs y cuatro aperturas.

DATOS.- Los Dodgers están en su décima quinta Serie Divisional desde 1995 y exhiben récord de 7-7. Es la cuarta vez que van a un juego decisivo, perdieron ante los Mets (2015) y dividieron con los Nacionales ganando en 2016 y siendo eliminados en 2019…Los Gigantes participan en su novena SDLN. Registran 4-4 y estarán en su tercer juego de vida o muerte en este tribunal. En los anteriores vencieron a Bravos (2002) y Rojos (2012). En ambas ocasiones continuaron hasta el Clásico de Otoño…Pete Rose, el líder en hits de todos los tiempos, se dejó sentir con una crítica al line up que presentaron los Yankees en el juego del wild card señalando que los bateadores del 6 al 9 eran outs. Fue duro contra Joey Gallo, de quien dijo que Ray Charles, cantante y pianista no vidente, no se poncharía 213 veces como le ocurrió este año a Gallo. Rose fue ponchado en 1,143 ocasiones durante una carrera que lo permitió 15,890 apariciones al plato, más que todo el mundo en la historia. El jardinero de los Yankees ha recibido 885 K en 2,401 presentaciones al pentágono…Al dirigente de los Dodgers, Dave Roberts, no le gustaría utilizar a Max Scherzer esta noche, pero si la situación lo amerita tendrá que ir con el intimidante lanzador de ojos de diferentes colores…En el bullpen de los Gigantes todo el mundo estará disponible menos, desde luego, Anthony DeSclafani. Eso último es opinión de RG…Carlos Beltrán no es mencionado por ningún lado entre los posibles candidatos a ocupar las vacantes en San Diego y los Mets. Ha sido el gran perdedor en el escándalo por el robo de señas del 2017. Álex Cora y A. J. Hinch, sólo fueron supendido durante la minúscula temporada del 2020 y ya están en la cueva, mientras que Beltrán será recordado cuando vaya a la boleta del Salón de la Fama el próximo año. Si los escritores lo juzgan como lo han hecho los equipos de las Mayores, entonces quedará fuera de la boleta antes de tiempo a pesar de que puso unos números considerables….Murió Ray Fosse, un buen receptor, que no continuó rumbo al estrellato, pues su carrera no fue la misma después del encontronazo en el plato con Rose en el Juego de Estrellas del 1970. Eso casi lo llevó al retiro, pero luego jugó con Oakland, pero no alcanzó el estadio que al debía llegar.

CITA.– “La adrenalina definitivamente cambia, y el proceso también. Tenemos un gran equipo, y tengo gran respaldo detrás de mí, así que estamos confiados al entrar al partido del jueves (esta noche),” dijo el abridor Julio Urías, de los Dodgers, a través de un intérprete, sobre el partido de esta noche frente a los Gigantes.