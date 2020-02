Santo Domingo. El ejemplar Gio Mambo (5), con la monta de Jimmy Jiménez y el entrenamiento de German Rojas para el establo Marianne, ganó la quinta carrera del sábado en el Hipódromo V Centenario, para llevar a sus afiliados el Clásico Día de San Valentín que se disputaba en la misma.

Al darse la salida Mi Delirio PS (1) y Glen’s Thriller (6) salieron a pelear la punta marcando 24 segundos y 49 para 400 y 800 metros, mientras Gio Mambo se colocaba cuarto. Al entrar en la última curva dominaba Mi Delirio PS, cuando Gio Mambo atacó por el centro para ganar con tiempo de 1:46 2/5 para 1,700 metros, con Poco Man (4) por fuera logrando el segundo puesto. AP Glory (2) con Mi Delirio PS completando la superfecta 5421.

Miguelina Gil, gerente administrativa del Hipódromo V Centenario, entregó los trofeos del Clásico, dónde estuvo presente la familia Calcagno Chevalier, el jinete Jiménez, el comentarista Jorgenys Martínez representando a Rojas y otros allegados al establo Marianne.

Abriendo la cartelera Chuchudino (6), descartado para todo tipo de apuestas ganó de punta a punta, en carrera donde Sky Blast (4) cruzó segundo, pero fue distanciado a tercer puesto, por obstaculizar a Excellent King (1), que fue el válido para pool y bancas.

En la segunda Lets Discuss (4) ganó la carrera, pero el jurado hípico lo distanció permitiendo que I Am Toasted (2) visitara el círculo de ganadores. En las carreras tercera, cuarta y sexta ganaron los favoritos Wells To Aggregate (3), Giant Inka (3) y Right On The Money (5). La combinación del pool 1-2-4-3-5-5 pagó RD$1233.40 con 6 y RD$61.44 con 5.

El pool de cinco 2-4-3-5-5 pagó RD$2075.00.

El dato

