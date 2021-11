González y Maldonado empujan carreras clave

Baker se reserva su mejor emergente para el momento indicado; esa decisión fue importante en el juego; Houston regresa a la casa

En el que podría ser el último partido de la temporada y con una desventaja inicial de cuatro carreras en casa ajena, el comandante de la tropa no perdió la compostura y un movimiento suyo definió la continuidad del equipo en la Serie Mundial.

Dusty Baker y los Astros lograron extender el Clásico de Otoño, que ahora terminará en el Minute Maid Park, como ocurriera hace dos años, sólo que aquella vez (2019) el equipo era dirigido por A. J. Hinch y regresó de Washington con ventaja de 3-2, pero sucumbió en los últimos desafíos de local.

Mañana los espaciales entrarán al terreno con la serie en contra 2-3, comandados por Baker, quien anda detrás de su primer título mundial. Precisamente anoche el hombre del palillo envió a batear de emergente al lanzador Zack Greinke con uno fuera y perdiendo 4-5 en el cuarto acto y así preservar su mejor emergente para una situación más importante y profunda en el juego. Aunque el inesperado sustituto pegó indiscutible el cuarto inning pasó sin novedad.

Una entrada más tarde con los sacos llenos, Marwin González, de emergente por José Urquidy, disparó sencillo de dos vueltas que dieron ventaja definitiva a los Astros rumbo a su segundo triunfo de la serie.

El movimiento realizado un episodio antes fue clave, pues Baker no se desesperó utilizando uno de sus reservistas en una situación que no consideró trascendente en el cuarto inning.

La experiencia del viejo zorro tuvo un resultado altamente positivo en un encuentro en el que se jugaba la vida.

El choque otra vez se caracterizó por la mediocridad de los abridores de ambos equipos. Tucker Davidson, de un curriculum muy limitado, apenas, tiró dos entradas, permitió dos hits, concedió tres bases por bolas y cuatro carreras. Realizó 53 pitcheos.

Framber Valdez recorrió 2.2 innings, toleró cuatro hits, incluyendo dos vuelacercas, otorgó dos pasaportes gratis y le anotaron cinco carreras.

Esta vez el bullpen de los Astros se llevó los lauros, pues sus cinco relevistas. Yimi García (0.1), Urguidy (1.0), Phil Maton (2.0), Ryne Stanek (1.0) y Kevin Graveman (2.0) no permitieron libertades a los hombres de las hachas en 6.1 entradas.

DATOS.– El novato Luis García será el abridor de Houston mañana y lo hará con tres días de descanso, así que podríamos ver otro juego de mucho trabajo para el bullpen. José Urquidy era el designado, pero tuvo que tirar un inning anoche…Max Fried, quien permitió siete hits y seis carreras el miércoles pasado, lanzará con todo su descanso. Sus dos últimas presentaciones han sido pésimas. Increible, los Astros apenas han conectado dos jonrones en la serie, ambos salidos del bate de José Altuve, quien tiene 23 en su carrera de postemporada, segundo de todos los tiempos detrás de los 29 de Manny Ramírez…Atlanta ha disparado ocho cuadrangulares… Austin Riley (.381), de 21-8, ha sido el mejor bateador de los Bravos, cuyo líder impulsador es Adam Duvall (6). Kyle Tucker y Yuli Gurriel, ambos batean de 18-6 (.333) por los Astros. Alex Bregman está de 18-2 (.111), pero la base intencional que recibió anoche con su equipo detrás 4-5, resultó ser decisiva, pues Martín Maldonado también fue transferido para empatar el juego y después llegó el sencillo decisivo de Marwin González…En la Liga Dominicana, ayer RG esperaba una mejor asistencia en el debut de Albert Pujols. La presencia de fanáticos fue aceptable para la ocasión, pero lo más importante es que fanáticos de Licey y Escogido reconocieron con aplausos la grandeza del jugador con mejores estadísticas que ha pisado el terreno del Quisqueya Juan Marichal en un partido oficial, no benéfico ni de exhibición…Muchas personas compraron mercancías alusivas a Pujols y eso no ocurre con frecuencia en la pelota local, pues los ídolos han ido desapareciendo poco a poco y sin dolor. No hay peloteros en este circuito que motive a comprar chaquetas de forma masiva con todo y que el líder jonronero todavía activo y ayer se fue profundo, Juan Francisco…Junior Noboa gustosamente cedió el número 5 a Pujols, pues el mismo está retirado en esa franquicia escarlata. La Máquina no tuvo que “regalarle” nada como hiciera Roger Clemens, quien dio un reloj rolex a Carlos Delgado, cuando el boricua le cedió el número 21 con los Azulejos en 1997…Hubo quienes entendían que Pujols debió ser pasado intencionalmente con la inicial desocupada para buscar el último out del inning. Pienso que el dirigente de los azules, Tony Díaz, hizo bien, pues Jimmy Paredes, el siguiente bateador, entró al juego de ayer con average de .545. Jonathan Aro dominó al toletero, pero su rodado fue tan lento que resultó un infield hit y eso sí que está fuera del control de un pitcher…Que bueno ha sido encontrarnos de nuevo con buenos y viejos amigos con quienes no pudimos compartir en el parque la campaña pasada. También la integración de los nuevos talentos de la crónica deportiva y las tertulias que se dan en el área de cafetería del Séptimo Cielo. Pero difícil adaptarse a la ausencia de dos miembros tan consistentes en el Palco con mis hermanos Renaldo Bodden y Leo López.

CITA.– “Estos muchachos están juntos. Han pasado por muchas de estas batallas, por lo que no saben cómo rendirse, y siempre están buscando una ventaja o una apertura. Afortunadamente, esta noche (anoche) aprovechamos algunas «, dijo el dirigente de los Astros, Dusty Baker, sobre el triunfo después de caer abajo 0-4 en el primero y 4-5 en el tercero.