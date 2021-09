Greinke y Kershaw serían los próximos con 3,000 K

El primero finalizará el año a menos de 200 ponches de la marca; zurdo de Dodgers necesitará salud para agregar 337 e ingresar al círculo



Pasarán por lo menos dos años antes que un nuevo socio ingrese al club de los 3,000 ponches.

Zack Greinke, quien subirá al montículo esta noche, es el próximo en la lista con 2,799 outs por la vía de los strikes.

Un consistente lanzador durante una carrera que abarca 18 temporadas e incluye un premio Cy Young (2009), Greinke cumplirá 38 años el próximo mes y no tiene contrato para la próxima estación, pero en este curso año ha ganado 11 juegos con un decente PCL de 3.66 en 27 aperturas en las que ha ponchado 110.

Si Greinke logra dos años más de contrato alcanzaría los tres mil ponches y garantizaría una temprana entrada al Salón de la Fama, aunque el hecho de que no logre la distinguida marca no lo excluirá de la inmortalidad.

Clayton Kershaw, uno de los lanzadores de mejor registro en este siglo, anoche retornó de la lista de lesionados y aumentó su cantidad de ponches a 2,663 en 14 años de labor. Tiene 33 de edad y hoy no posee la salud ni fortaleza de otros tiempos, pero puede mantenerse en el negocio y seguir abanicando bateadores hasta lograr la hazaña, pues surepertorio todavía es de primera.

El poderoso zurdo Chris Sale, un ponchador de estirpe, tiene 32 años y con 2,037 K, todavía está distante de la marca, así que necesitará de mucha salud, algo de lo que no ha disfrutado en las últimas temporadas.

La última estación que Sale inició 30+ partidos fue en el 2017 y desde el 2019 sólo tiene cinco juegos abiertos. Saludable hilvanó una racha de siete cursos seguidos con más de 200 ponches (2013-2019) y promedió de 11.24 K/9IP durante ese período.

Más allá de estos tres lanzadores, habría que esperar el final de esta década o el próximola próxima para encontrarse con un ponchador con pretensiones de 3,000.

DATOS .– Vladimir Guerrero Jr. realizó su vigésimo quinto recorrido completo y pasó a liderar las Mayores. También, superó la mayor cantidad conectada por su padre en el 2000…Lourdes Gurriel Jr. bateó de 3-2 y tiene de 7-5 con 2 H4, 7 CA y 9 CE en las dos últimas palizas de los Azulejos sobre Orioles (22-8) y Rayos (8-1), respectivamente…Toronto ha ganado 15 de sus últimos 17 partidos y está delante en el wild card de la Americana…Sandy Alcántara tiró ocho episodios en blanco y sólo permitió un hit frente a los Nacionales. Ponchó ocho y llegó a 185 por lo menos con tres aperturas pendientes…Teoscar Hernández pegó de 5-5, primer juego de su carrera con cinco incogibles, y elevó el average a .308 en lo que es una campaña ofensivamente completa para él…Los Gigantes, que siguen implacables, reventaron a los Padres para ser el primer clasificado con diploma, pues hace rato que con su récord lo habían conseguido teóricamente…Los Dodgers en cualquier momento de esta semana también lograrán su pase a postemporada. Anoche vencieron 5-1 a los Diamonbacks …José Sirí estuvo en la alineación titular por primera vez y respondió con dos jonrones, dos sencillos, empujó cinco y anotó tres en la zurra de Houston 15-1 sobre Texas. Esperamos que Sirí no regrese jamás a las Menores, pues su talento pertenece al Big Show. “Me siento muy feliz, me siento muy orgulloso de mí mismo de poder lograr eso «, dijo Siri a través de un intérprete luego del partido…Un lance del torpedero Edmundo Sosa golpeó en el rostro al árbitro de segundo año Junior Valentine, quien trabajó en la inicial en el choque Cardenales vs Mets. Valentine sangró, pero se mantuvo en el juego y no hubo males mayores…Tommy Edman disparó su doble 38, líder en la Liga Nacional…Adam Wainwright tiró seis innings en blanco contra los Metropolitanos para poner su marca en 16-7, 2.88…Rojos (75-69), Cardenales (74-69), Padres (74-69), Filis (72-71) y Mets (72-73) son los equipos que luchan por el comodín de la Nacional…Mitch Haniger conectó su de 4-4, incluyendo su jonrón 33 y empujó tres en la victoria de Seattle 5-4 sobre Boston…Azulejos (81-63), Yankees (80-64), Boston (81-65), Seattle (78-66) y Oakland (77-66) se disputan los dos comodines del circuito joven.

CITA.- “Lo tuvimos (a José Sirí) en los entrenamientos de primavera, nos gustó el nivel de habilidad. Tiene poder, velocidad y un tremendo brazo. Sabes, a veces a un hombre le toma un tiempo conseguirlo. Y cuando un chico persevera así, no puedes ser más que feliz por él”, dijo el dirigente de los Astros, Dusty Baker, sobre el ascenso del jardinero dominicano que ayer bateó dos cuadrangulares y empujó cinco vueltas.

JONRONES DE DOMINICANOS.- Vladimir Guerrero (45-69), Rafael Devers (34-108), Jorge Polanco (30-79), Miguel Sanó (27-158), José Sirí disparó dos (2-2).

PROEZA.– Jorge Polanco se convirtió en el primer ambidextro que conecta 30 jonrones con el uniforme de los Mellizos. Chili Davis tenía la marca del equipo con 29 en 1991.