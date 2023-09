Ha batido el cobre y templado el acero

Con el imprescindible soporte de los sucesos que ha enfrentado Luis Abinader desde jurar el solio presidencial el 16 de agosto de 2020, ningún gobernante en nuestra historia republicana iniciada en 1844, ha confrontado un catálogo de retos como nuestro actual gobernante, conforme pormenorizo.

En esa fecha, el país y el mundo padecían la etapa más viral del covid-19, conforme identificamos en la gráfica que ilustra este trabajo.

El 22 de agosto 2020, apenas seis días de asumir el poder el presidente Abinader, impactó al país la tormenta Laura vientos 85 kilómetros por hora, con severos daños en Los Ríos, DN, Los Alcarrizos, Pedernales, San Cristóbal y Barahona.

En septiembre 2022 el huracán Fiona flageló RD, causando desastres nunca vistos en Puerto Rico.

El 4 de noviembre de 2022 torrenciales aguaceros provocaron grandes inundaciones causando daños superiores a RD$1,000 millones.

También te podría interesar: Frontera RD y Haití desprotegida

Los días 22 y 23 de este agosto, la tormenta Franklyn azotó gran parte del país, provocando cuantiosos daños en infraestructuras de vías, acueductos y sistema eléctrico, aún no cuantificados.

En ninguna de esas circunstancias adversas para el país, nunca nadie percibió un instante ni asomos flaquear el ánimo, el coraje y el alto sentido del deber y responsabilidad a nuestro mandatario, más bien, todas las adversidades, las asimiló como una brillante ocasión para batir el cobre de las circunstancias y trocarlas en eficiencias, y los retos en formidable oportunidad para templar el acero, conforme reseño.

El covid-19 quedó atrás, con un laudable manejo ponderado por la OMS, con provisión rápida de la vacuna adquirida en China, con menos de cinco mil muertos en total.

Luis Abinader recibió al juramentarse una inflación de 6.21 %. Hoy es de 4.0 %. Recibió inversión extranjera 2020 en US$961.8 millones. Enero-marzo 2023 es de US$1,069.74 millones.

Turismo 2019 ingresaron 6,446,036 millones , alta gestión súper ministro Francisco Javier García Fernández. En 2023 el superministro Luis Collado pronostica 10 millones.

Reservas monetarias Banco Central 2019 totalizaron US$8,500 millones. En 2022 alcanzaron US$10 mil millones. El PIB 2019 fue de 5.1 %. Hoy 7.2 %

Índice corrupción 2020 puesto mundial 137. En 2022 índice mundial puesto 123.

En cada tropiezo que le deparó la adversidad, como a ningún otro antecesor suyo, en vez de lamentar caer, Luis Abinader lo interpretó como un inefable guiño de los demiurgos que le gardean pegado, cómplices de su coraje y su inquebrantable voluntad de servir y aportar lo mejor de su talante a su país.

Es cuanto no perdona la acera de enfrente a su gestión gubernativa, al catálogo de obras sociales que he descrito más de una vez, limitándose a esgrimir acusaciones de obras que no ha realizado o cumplido, cuando la acera de enfrente en 20 años no cumplió ni superó, cayendo en el terreno movedizo de la intranscendencia y necedad, que todos identificamos.

Ahí están las encuestas que asignan un 55 % de aprobación conciudadanos a su obra de gobierno, pese a flujos negativos foráneos causados por el conflicto Rusia-Ucrania, que mantiene inestable fluctuación combustibles cotizando por sobre US$80 el barril de petróleo, por primera vez en mucho tiempo, proyectando desestabilizar las economías mundiales, con mayor adversidad en países como el nuestro carentes de combustibles fósiles.

Es el inestable fenómeno petrolero en vez de lamentar, por el perjuicio al país, la acera de enfrente frota sus manos para que crezca más, que la canasta familiar trepa cada vez más alta, que Punta Catalina colapse, que varios huracanes diezmen el país, que varias plagas arruinen la agricultura.

Una acera de enfrente que suspira por la tragedia nacional como única alternativa de retornar a la corrupción que frustró en 20 años los 40 años de vigencia en el poder del PLD, colapsado por el rechazo ciudadano al diseño corrupto de comprar conciencias con mirar a dimensionar el universo clientelar electoral.

Pero es la constancia que percibimos ante un Leonel Fernández impenitente glotón de poder, luego de tres administraciones con sus variopintos bemoles de Nueva York Chiquito en el DN, pasos a de nivel, Metro, ventas con cuestionables cotizaciones al sector privado de empresas estatales, comenzando por Sans Souci a Vicini, acuerdo sombra en el peaje al Este, Odebretch, Andrade Gutiérrez, barrilito y cofrecito congresual, sin atisbo de pasar la antorcha, y decantarse por altruismo de formar dirigentes de relevo a su insomne tránsito jerarquizado.

Son irreversibles e insuperables reveses lastrados de la acera de enfrente que la ciudadanía identifica, y evalúa la tenaz odisea de Luis Abinader, ponderando con el monitoreo de su obra de gobierno, como en medio de grandes retos y adversidades, batió el cobre y templó el acero.

Por: UBI RIVAS

Ubirivas30@gmail.com