Puerto Príncipe. EFE. El presidente de Haití, Jovenel Moise, ignora las voces en la República Dominicana que piden la construcción de un muro entre ambos países asegurando, en una entrevista con Efe, que solo se preocupa por los asuntos de Haití y por mantener el principio del respeto a su soberanía.

“Soy el presidente de Haití. Lo que me interesa es proteger a los ciudadanos en Haití. Me interesa trabajar por el desarrollo de mi país. Me intereso porque los 27.750 kilómetros de tierra y casi 90.000 kilómetros de de Marzo se respeten. Porque es lo que dice la Constitución”, dijo Moise.

Así respondió el mandatario, durante una larga entrevista con Efe, a una pregunta sobre las promesas de campaña de varios candidatos a las elecciones presidenciales de 2020 de la República Dominicana, que quieren emular al mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, con su muro en la frontera de México.

No obstante, en su respuesta, Moise puntualizó que la Constitución haitiana establece que se debe “respetar” el territorio haitiano.

Asimismo, mencionó que en una eventual nueva Carta Magna, que él pretende impulsar, se mantendrá el principio del respeto a la soberanía sobre el territorio haitiano. Del mismo modo, aunque recalcó que su único interés es lo que ocurre dentro de las fronteras de Haití, Moise reconoció que “el mundo es una aldea”.

Dos candidatos a la Presidencia de la República Dominicana que militan en partidos minoritarios han prometido construir un muro para separar a ese país de Haití, su vecino empobrecido en la isla La Española.