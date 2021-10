Hombre demuestra con experimento mito falta de personal

Miami, 22 de Octubre (EFE).- Un hombre de Florida que quiso comprobar si la escasez de mano de obra a consecuencia de la pandemia era real o un mito afirma que solo fue citado a una entrevista de trabajo, después de haber respondido a 60 ofertas de puestos de nivel básico.

La información sobre el experimento de Joey Holz saltó de las redes sociales a diversos medios digitales, incluso algunos dedicados a información económica como businessinsider.com, que publicó declaraciones de Holz e incluso un gráfico por sectores que hizo con base en el resultado de sus pesquisas.

“Este conjunto de datos no es representativo de todo el mercado laboral. Me dirigí a un grupo particular de personas que son muy ruidosas sobre un tema en particular en un área en particular”, advirtió Holz cuando a fines de septiembre publicó el resultado de una investigación que se hizo viral en Facebook.

Según Business Insider, Holz tiene 37 años, vive en la zona de Fort Myers (suroeste de Florida) y ha trabajado en negocios de comida y como tripulante de barcos.

Holz dijo que quiso descubrir qué pasaría si respondiese cada día a dos ofertas para puestos principalmente en restaurantes, bares o comercios para los que no se necesitaba formación o conocimientos previos, debido a la catarata de información que le llegó sobre dueños de negocios en la zona de Fort Myers que se quejaban de que no podían encontrar empleados.

Algunos de esos empleadores culpaban del supuesto problema a los subsidios por desempleo y las ayudas entregadas por el Gobierno federal para capear la crisis originada por la pandemia y Holz buscó deliberadamente los puestos que esas personas estaban ofreciendo.

Su conclusión tras el experimento que hizo a lo largo del mes de septiembre es- “No están desesperados por trabajadores, simplemente extrañan a sus esclavos».

“Decidí hacer un estudio a ciegas porque sigo escuchando sobre todos estos trabajos disponibles y que nadie quiere trabajar”, escribió el 29 de septiembre en Facebook, penúltimo día de su experimento de 30 días. Holz recibió «16 respuestas por correo electrónico”, habló por teléfono con cuatro de esas personas e hizo una entrevista laboral.

En la entrevista, según contó, ofrecieron pagarle 8,65 dólares la hora y un horario de unas 20 horas a la semana, pese a que en el anuncio el empleador ofrecía un salario inicial de 10 dólares la hora y trabajo a tiempo completo.

«¿Estos lugares están contratando? Eso es lo que decía su anuncio de Internet. ¿Están desesperados por AYUDA? Sí, de acuerdo con sus fuertes lamentaciones en Facebook, pero hasta ahora 1 entrevista (donde se tergiversaron las horas anunciadas y el pago) después de 58 solicitudes”, explicó. EFE