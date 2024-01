¡Incluso ante un juez! Acosador de Shakira insiste en que es su esposa

Tras ser arrestado en Miami por acosar a Shakira, Daniel John Valtier, de 56 años, insistió incluso ante un juez en que la cantante colombiana es su esposa y que “se comunica con ella todo el rato”.

Luego de escuchar su sentencia compuesta por una orden de alejamiento y el pago de una fianza de 50 mil dólares, el hombre dijo que no estaba de acuerdo con la decisión, porque “Shakira es su mujer” y que incluso tenían dos hijos.

Tanto el juez como el resto de los presentes se mostraron sorprendidos con las declaraciones de Valtier, haciendo que la fianza se duplicara, alcanzando los 100 mil dólares.

También te podría interesar: Arrestan a un hombre en Miami Beach acusado de acosar a Shakira

“No señor, ella no es su mujer. Esto es muy preocupante para el tribunal y entiendo que 50 mil dólares de fianza no son suficientes para proteger a esta comunidad y a la víctima. Esto es algo que no voy a tolerar, por lo que voy a aumentar la fianza porque siento que tengo que hacerlo”, dijo el juez.

Lo ocurrido

Se recuerda que las autoridades arrestaron el lunes a un hombre en las afueras de la vivienda de Shakira en Miami Beach acusado de acosar a la cantante a través de las redes sociales y enviándole regalos.

Valtier, enfrentó un cargo de acoso por publicaciones en las redes sociales sobre la cantante y entregas de chocolates y botellas de vino realizadas en la casa de ella entre finales de diciembre y principios de 2024, según el reporte policial.

En las publicaciones, Valtier afirmó falsamente que tenía una relación con Shakira, incluyendo que los dos estaban casados y tenían una familia, según los documentos judiciales.

Valtier es de Texas pero había viajado a Florida con la intención de visitar la casa de Shakira, según dijo a la policía el equipo de la colombiana, que denunció el hecho. El lunes, cuando Valtier llegó a la casa de Shakira, fue arrestado por la policía de Miami Beach.