Para esta tarde a las 2:00 está previsto el comienzo de la segunda etapa del operativo ” Un Pacto por la Vida, Navidad Segura” con la finalidad de prevenir muertes y accidentes de tránsito durante el feriado de Año Nuevo.

La jornada la anunció el director del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), general de brigada Juan Manuel Méndez García, en rueda de prensa en su oficina, donde exhortó a los conductores respetar las normas de tránsito, y no tomar alcohol mientras se desplazan en sus vehículos por las distintas vías de comunicación.

Comunicó que unos 40,433 brigadistas, entre ellos médicos, paramédicos, militares, policías, especialistas en búsqueda y rescate y miembros de la Defensa Civil estarán en las calles.

En el mismo comunicado el Instituto de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) informaron que a partir de las 12:00 del medio día de hoy hasta el jueves 2 de enero a las 6:00 de la mañana del 2020 queda prohibido circular vehículos de carga y la velocidad de aquellos que tengan permiso será de 70 kilómetros por hora y deben hacerlo por el carril derecho. Además promovió la revisión mecánica de los vehículos de transporte público.

En tanto, los conductores de camionetas tienen prohibido transportar pasajeros en la parte trasera y los motoristas solo deben viajar con un acompañante y es obligatorio que ambos lleven casco protector.

También unas 500 unidades y más de 3,000 militares, de la Comisión Militar y Policial del Ministerio de Obras Públicas estarán en las calles, reforzamiento de las patrullas de carreteras de todo el país, seguridad en los peajes y en las principales plazas comerciales del Gran Santo Domingo, durante las festividades Año Nuevo, según comunicó el teniente coronel Douglas Borrell.

Mientras la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) en esta segunda etapa tienen como prioridad reducir los accidentes de tránsito en las provincias más vulnerables en Santiago, Santo Domingo, Distrito Nacional, El Seibo, La Vega y San Cristóbal, donde ocurrieron la mayor cantidad de accidentes en la primera etapa del operativo de navidad.

UN APUNTE:

Precaución

No consumir bebidas si va conducir vehículos, no usar el celular al conducir, no exceder los límites de velocidad, respetar las señales de tránsito, respetar a los peatones, usar el cinturón de seguridad y los niños siempre deben transportase en sillas y el teléfono de asistencia vial es 829-688-1000.