NUEVA YORK. Agentes de inmigración intensificaron sus redadas en varios lugares de la Gran Manzana, lo que ha aumentado la incertidumbre entre los inmigrantes residentes en esa urbe.

Los inmigrantes de diferentes nacionalidades, inclusive los dominicanos, viven en incertidumbre debido a que agentes federales son vistos en sectores neoyorquinas en los últimos días.

El alcalde Bill de Blasio informó que en los últimos días los agentes han intentado efectuar ocho arrestos.

Especificó que los intentos fueron 4 en Sunset Park-Brooklyn; uno en Harlem-Manhattan; uno Maywood-Brooklyn; uno en Far Rockaway y otro en Ridgewood en Queens.

“Es una realidad muy dolorosa para muchos. Hay mucho miedo. Estamos hablando de cientos de miles de neoyorquinos en este momento que sienten un miedo tremendo”, declaró el alcalde.

Señaló que el temor no solo se apodera de los inmigrantes indocumentados, sino también de sus familiares, integrada por ciudadanos estadounidenses en muchos casos.

De Blasio comentó que las redadas de inmigración planeadas son un acto político del presidente con la intención de ganar la reelección por medio de una campaña de temor.

Recientemente, el congresista de origen dominicano por el Alto Manhattan y El Bronx, Adriano Espaillat, indicó que hubo dos casos de intento de arrestos de parte de ICE contra quisqueyanos, pero que no pudieron hacerlo.