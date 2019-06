Jhoel López se encuentra estable y fuera de peligro, informó Qué Pasa! el comunicador, quien se encuentra ingresado en la clínica Doctor Abel González.

López fue herido de bala en una pierna tras un incidente ocurrido en la discoteca Dial de Santo Domingo Este, donde también resultó herido por la espalda, el ex pelotero de grandes ligas, David Ortíz.

“La bala que le dio a David entró y salió, y me dio a mí en la pierna, la cual también salió, gracias a Dios, sin tocar huesos ni arterias”, explicó López, quien además destacó que no pudo mediar palabras con Ortíz, pues “todo pasó muy rápido”.

El conductor del programa semanal de variedades “Me gusta de noche” aún se encuentra ingresado y podrían darle el alta de hoy a mañana.

López y el reconocido exjugador estaban compartiendo con un grupo de amigos, entre ellos el intérprete urbano Secreto “El famoso biberón”, en el centro de diversión, cuando la persona identificada como Eddy Vladimir Feliz García, de 23 años, le hizo un disparo a Ortíz, casi a quema ropa, según se visualiza en el video de vigilancia que circula en las redes sociales.

Tras ser heridos, David y Jhoel fueron trasladados de emergencia al Centro Médico Integral, Santo Domingo Este, donde recibieron los primeros auxilios y posteriormente hospitalizados en la clínica Dr. Abel González.