José Manuel Ramos: “La asamblea del COD fue ilegal; federaciones acudirán a la justicia”

Nada vale ser honesto si no tiene reputación de serlo.

William Congreve

“Vive de manera que pueda mirar fijamente a los ojos de cualquiera y mandarlo al diablo”.

Henry-Louis Mencken

El ingeniero José Manuel Ramos me envió una nota sobre los próximos pasos que dará un grupo de Federaciones Deportivas Nacionales con relación a la asamblea del Comité Olímpico Dominicano del pasado lunes, tras considerar que fue ilegal y que violó los estatutos de la entidad rectora del olimpismo.

Ramos, presidente de la Federación Dominicana de Deportes de Ecuestres y renunciante del COD, junto a Radhamés Tavárez, Francis Soto y Juan Núñez, manifestó a “Te Enteraste”, vía celular que: “vamos a llegar hasta las últimas consecuencias en los organismos nacionales e internacionales, que a nadie le quepa la menor duda”.

“No podemos permitir que directivos del COD sigan en la ilegalidad”, sostuvo.



Atletas

El ingeniero Ramos manifestó: “Lo lamentable y penoso es que estos conflictos del COD, afectan directamente a los atletas, entrenadores y el deporte en todos sus estamentos”.



A la justicia

Compartiré con ustedes lo que me escribió el ingeniero Ramos, aunque me adelantó que se prepara un documento con todas las violaciones. Veamos:

“En la asamblea de ayer, se consumaron aún más violaciones a los estatutos de la institución. El grupo de federaciones que exigimos la legalidad, seguiremos reclamando el respeto a los mismos y a la institucionalidad del COD. Se exigirá la nulidad de las acciones ilegítimas en los tribunales del país y en el extranjero, desde el momento que no se cumplió con el Quórum de ocho como mandan nuestros reglamentos.

El Comité Ejecutivo, a pesar de ser advertido por varios presidentes de federaciones sobre las violaciones, continuó con la sustitución de los miembros, incluso el secretario general, Luis Chanlatte, manifestó de una manera desafiante que buscáramos la nulidad del proceso en los tribunales. Esto se constituye en violaciones éticas, de unos estatutos que están aprobados por el COI.

Hay que respetar los estatutos como norma indispensable para cumplir con los aspectos de legalidad y legitimidad de todas nuestras acciones, como entidad perteneciente al Comité Olímpico Internacional.

Esa es nuestra ley y debe ser respetada sin excepción.

Quiero destacar que: “por primera vez, el informe económico del Comité Olímpico Dominicano no fue aprobado. Hubo que posponer su aprobación por la inobservancia de normas estatutarias. No fue fiscalizado y mucho menos auditado como ordenan nuestras normas y aún así fue presentado. Es una lástima que el país tenga que presenciar todas estas acciones violatorias que hacen tanto daño al deporte y a la institucionalidad”.

Hasta mañana, si dios quiere, dominicanos.