LA Romana.- El patrullero central de las Estrellas Orientales, José Sirí, no oculta su emoción de saber que su equipo está cada vez más cerca de quebrar una racha de 51 años sin ganar un campeonato.

“Estoy muy contento de saber que estamos en la ruta hacia la corona, el pueblo de San Pedro de Macorís se merece levantar la copa de campeón, pero estamos consciente de que nos faltan ganar dos partidos más y que debemos seguir jugando agresivo”, manifestó Sirí, luego del triunfo de los paquidermos este lunes 3-2 sobre los Toros del Este, en el cuarto partido de la serie final que se disputó en el Estadio Francisco Micheli.

“Nosotros estamos puesto, hemos estado jugando agresivamente y Dios nos ha permitido hacer buena química para que el ambiente dentro y fuera del terreno sea favorable”, acotó José, quien bateó de 4-3.

Cero presión

El extrovertido jugador aseguró que el conjunto oriental se está disfrutando cada partido al máximo y que la palabra “presión” no tiene cabida en el clubhouse.

“Nos estamos gozando cada partido, es notorio como celebramos cada tablazo de cada uno de los compañeros, por lo que te puedo aseguro que no tenemos ningún tipo de presión, aunque sabemos que no podemos confiarnos por estar delante hasta que se haga el out 27 del juego que nos dé el boleto para la Serie del Caribe”, dijo.

Enfocado

Tras ser cuestionado sobre su enfrentamiento contra el veterano lanzador Raúl Valdés, manifestó que se mantuvo concentrado estudiando cada picheo del temible zurdo.

“Algo que me ayudó a conseguir buenos batazos ante Valdés, fue la concentración y el estudio de cada uno de sus lanzamientos, incluso al momento de su salida me miró con gesto de que lo hice bien”.

“Una de las cosas que no puede perder cada jugador es estudiar a su lanzador oponente, todos sabemos de lo que es capaz Raúl a la hora de subir al montículo, por eso tratamos desde un principio de aprovechar cada oportunidad”, acotó el nativo de Sabana Grande de Boya, en Monte Plata.

Sobre el partido

Sirí y Fernando Tatis Jr. pegaron jonrones solitarios en el primero, mientras que Miguel Sanó conectó un doble empujador que permitió que anotara Sirí en el tercero tras haber disparado un tubey para las tres carreras de los Orientales, que dominan 3-1 la Serie Final, pactada al mejor de nuevo partidos.

Henry Sosa (1-0) se anotó la victoria luego de una espléndida labor en el box como relevista de 3.1 de innings en los que permitió dos imparables y ponchó a cuatro.

El veterano Raúl Valdés (0-1) cargó con la derrota tras cubrir siete y un tercio de entradas de seis indiscutibles, tres carreras y cinco ponches.

El derecho José Rafael Díaz obtuvo el salvamento, su primero de la final, al permitir un hit, dio un boleto y ponchó a uno en el noveno, donde los Toros llegaron a tener el empate en tercera y la carrera de la victoria en segunda.

La ofensiva de las Estrellas fue encabezada por Sirí, quien disparó jonrón, doble y sencillo en cuatro turnos; Tatis Jr, de 4-1 con una anotada y otra empujada; Sanó, de 4-1 con un impulsada; Junior Lake, de 4-1, y Yasmani Tomás, de 3-1.

Que se dijo

”Todo lo que estamos haciendo es por nuestro pueblo San Pedro de Macorís”

Miguel Sanó

9

Indiscutible

Tiene José Sirí en sus primeros 12 turnos de la Serie Final.