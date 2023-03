Juan Soto: «Ver cómo se disfrutaban el cuadrangular fue una tremenda experiencia»

MIAMI, FLORIDA.- Mientras Juan Soto veía la pelota caer en la segunda planta de asientos del jardín derecho del Loan Depot Park de Miami, luego de pegarle con poder y contundencia, se desbordó un torrente de emociones entre la fanaticada dominicana, quienes enardecidos disfrutaron el jonrón que ponía el partido 5-0 a su favor.

“Sentir la reacción del público mientras recorría las bases y ver cómo se disfrutaban el cuadrangular fue una tremenda experiencia para mí, la cual no cambiaría por nada”, expresó Soto, quien bateó de 4-2 en la victoria de República Dominicana, 6 por 1, sobre Nicaragua en el Clásico Mundial de Béisbol.

Juan Soto al momento de conectar el batazo se que mirando el rumbo de la pelota.

El toletero describió el turno del estacazo y reveló que previo a llegar al plato para enfrentar a Junior Tellez en la alta del sexto, sus compañeros le orientaron sobre los lanzamientos que este estaba utilizando.

“Los muchachos me dijeron más o menos como se movían sus lanzamientos, me anticipé y me moví hacia delante para tratar de hacer buen contacto. Aproveché que es un lanzador que tira muchas ñañaras (pitcheos de baja velocidad) y me senté a esperar una de ellas”, detalló Soto sobre el momento en el que desapareció el pitcheo de 78 millas que utilizó Tellez.

Además del batazo de cuatro esquinas, que caminó 401 pies, el estelar jardinero de los Padres de San Diego pegó sencillo en la primera entrada y mostró que está totalmente recuperado de las molestias en su pantorrilla, al anotar tres de las seis anotaciones de los dominicanos.

“Sabía lo importante de este partido y busqué la forma de anotar en cada ocasión en la que me embasé”, señaló Soto.

Juan Soto usa «la banda presidencial» mientras celebra con sus compañeros tras pegar de jonrón.

Aseguró que está sano, pero que debe continuar con las instrucciones de San Diego para evitar que reaparezca la molestia que le mantuvo fuera de acción por varios días.

“Me siento bien, excelente. Hoy tuve que correr mucho y estoy tratando de demostrarle a mi organización que estoy bien, pero al final ellos solo quieren cuidarme, ya que necesitan que esté sano durante toda la temporada”, explicó.

Habló sobre el orgullo que ha sentido en los últimos días al vestir el uniforme de República Dominicana.

“El usar esta chaqueta me llena de emoción y me disfrutaré cada momento, porque no sé cuándo volverá a pasar”, apuntó Soto, quien fue el primer jugador del equipo dominicano en utilizar la “banda presidencial”, tras pegar el jonrón.

Sobre el uso del cinto parecido al que utilizan los mandatarios dominicanos al momento de asumir la presidencia dijo que cada jugador del roster quisqueyano es un embajador del país.

“Todos los que estamos en ese dugout somos embajadores de República Dominicana y por qué no celebrar un jonrón como un embajador”, fueron sus palabras.

Bromeó al final de la conferencia de prensa post partido diciendo: “Es bien difícil robarle la banda al presidente, pero la tenemos acá prestada para disfrutar los batazos que pondrán a gozar a nuestra gente”.