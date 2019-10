Al principio del campamento de los Timberwolves, se ha hablado mucho de que Karl-Anthony Towns sea utilizado cada vez más como facilitador de la ofensiva.

Eso tiene sentido. Towns es uno de los mejores grandes jugadores de la liga. Solía jugar como base mientras crecía, pero luego el crecimiento total de siete pies de altura cambió su trayectoria de posición. Aunque es más alto, todavía tiene las habilidades con el balón necesarias para iniciar una ofensiva.

La temporada pasada, Towns promedió 4.9 asistencias por cada 100 posesiones.

Si bien es probable que veamos más a Towns en los roles de juego en 2019-20, la mayor parte del manejo de la pelota será realizada por los bases.

“Solo porque se habla mucho de que Karl Anthony Towns es el facilitador, eso no significa que no recibirá el balón de un armador”, dijo el entrenador de los Timberwolves, Ryan Saunders, después de la práctica del jueves.

“La gente ha hablado mucho acerca de pensar que KAT jugará como armador. .Lo que queremos hacer es mover a KAT y colocarlo en posiciones más en la parte superior del área clave donde pueda hacer jugadas”.

Shabazz Napier no tenía una comparación directa para Karl Anthony Towns en la liga. Realmente no hay hombres grandes que puedan manejar la pelota, pasar y disparar como puede hacerlo él.

“El juego de KAT es tan poco ortodoxo. No se ve a menudo eso, un tipo grande que puede driblar la pelota que puede facilitar”, dijo Napier.

Una cosa que hizo Napier mientras estaba en Portland hace dos años fue ejecutar la ofensiva a través del gran hombre Jusuf Nurkic. Cuando Nurkic, un muy buen pasador, tenía la pelota baja, todos se convirtieron en cortadores, tratando de encontrar un agujero en la defensa para que Nurkic los encontrara.

Napier lo comparó de manera similar a lo que hacen los Warriors con Draymond Green. Vimos eso a fines de la temporada pasada con los Wolves y probablemente veremos mucho más.

UN APUNTE

Juego poco ortodoxo

Ryan Saunders considera que no hay muchos jugadores de la estatura de Karl-Anthony Towns que puedan manejar el balón, pasar y hacer lances como él. “El juego de KAT es tan poco ortodoxo. No se ve a menudo eso, un tipo grande que puede driblar la pelota que puede facilitar”, dijo por su lado Shabazz Napier.