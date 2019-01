Aunque tienen más dinero para firmas internacionales que cualquier otro equipo, no esperen que los Orioles hagan ninguna contratación de impacto en dicho mercado en los próximos meses. El gerente general y vicepresidente del equipo, Mike Elías, básicamente confirmó eso esta semana durante una conferencia telefónica para presentar al nuevo director de cazatalentos internacionales, el dominicano Koby Pérez.

Con Pérez en el club, los Orioles tienen a un directivo específicamente responsable de manejar la cuota para contratos internacionales por primera vez desde el 2017. Esa cuota actualmente está cerca de los US$6 millones, luego de que los estelares prospectos cubanos Víctor Víctor Mesa, Víctor Mesa Jr. y Sandy Gastón firmaran con otros clubes en octubre. Técnicamente, los Orioles pueden gastar ese dinero hasta el 15 de junio, después de lo cual la cuota de cada equipo volverá al monto base en preparación para el período de firmas que iniciará el 2 de julio. Pero con poco talento de primera línea disponible a estas alturas, en Baltimore no creen que merezca la pena hacer eso.

“La realidad es que, con la forma en que funciona el mercado en Latinoamérica, el proceso para firmar a estos jugadores comienza muchos años antes”, dijo Elías. “Nos queda mucho dinero disponible, pero no vamos a gastarlo sólo para decir que lo gastamos. Queremos inversiones que valgan la pena. Hay otras cosas que podemos hacer con ese dinero, como invertir en nuestro departamento (en Latinoamérica). Vamos a ser muy cuidadosos usándolo, porque sabemos que la mayoría de los jugadores del grupo del 2018 ya no está disponible”.

Incluso si el panorama fuera diferente, los Orioles saben que la contratación de Pérez, quien viene de encabezar el departamento de cazatalentos de los Indios en Latinoamérica, no dará frutos significativos por un buen tiempo. Buscar a peloteros en el Caribe, la región que requerirá de la mayor atención de Pérez, es una carrera de larga distancia, en la que hasta los mejores prospectos necesitan años de desarrollo en las menores tras firmar al profesional. Y convertirse en un acto importante en ese mercado también es cosa de muchos años. La finalidad es construir lo que Elías describió como “un canal de talento élite” en Baltimore.

Más que nada, la tarea de Pérez será realzar la presencia de los Orioles en la región, donde por muchos años han estado muy atrás. Los Orioles no han desarrollado a un jugador firmado en la República Dominicana que haya llegado a las Grandes Ligas en esta década, y jamás han desarrollado a uno salido de Venezuela.

“Mientras buscábamos al líder adecuado para esta posición, era muy importante encontrar a alguien con mucha experiencia trabajando en esos mercados, alguien con mucha credibilidad y muchos lazos”, explicó Elías. “Mucha de la actividad que se desarrolla en el mercado internacional depende de las relaciones y la reputación, y conseguir ambas cosas en un mismo paquete es bien difícil”.

Pérez, de 40 años, encaja en ese molde. Luego de conocer a Elías en su primer trabajo, como scout de área para los Cardenales en el 2006 (Elías tenía el mismo cargo), Pérez pasó la próxima década buscando a peloteros en el Caribe. Luego pasó cinco años en el departamento de scouts de los Filis, antes de pasar a los Indios en el 2014 y convertirse en director de cazatalentos de Cleveland en el 2016.

“Hemos trabajado juntos en el pasado y confío en él. Sé que va a llevar a esta organización a un buen lugar. Me emocioné mucho cuando me llamaron para venir para acá; no me lo creía”, dijo Pérez. “Vamos a empezar a trabajar de una vez para ver si podemos conseguir algunos prospectos para que Mike tenga así unas piezas para el futuro”.

El listado de los 30 mejores prospectos internacionales del año pasado incluyó a 16 jugadores de la República Dominicana, 10 de Venezuela, tres de Cuba y uno de Colombia. Los Orioles no firmaron a ninguno de ellos, en parte porque tenían a tan sólo dos scouts a tiempo completo asignados a Latinoamérica. Queda uno solo.

Se espera que la cantidad de personal crezca, pero poco a poco. Ir sumando empleados será la primera tarea de Pérez, además de monitorear el mercado para ver si surge algún nombre interesante en los próximos meses que haya pasado desapercibido. Pero las firmas más significativas -al igual que las contrataciones-probablemente tengan que esperar hasta el verano o incluso después.

Cuando se le preguntó al respecto, Pérez no especificó qué tan grande quiere que sea su departamento. Pero sí dijo lo siguiente: “Vamos a tomarnos nuestro tiempo, porque queremos asegurarnos de contratar al personal correcto, gente calificada que vaya a estar aquí por mucho tiempo”.