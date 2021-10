La fe de Indiana en Duarte paga sus frutos

Chris Duarte nació el 13 de junio de 1997.

El Draft de la NBA más reciente, en el que Duarte estaba en los tableros de varios equipos, se llevó a cabo el 29 de julio de 2021.

Había una tensión inherente entre esas fechas, una que se cernía sobre muchos de los informes de exploración y entrenamientos individuales de Duarte. Duarte aspiraba a convertirse en un novato de la NBA de 24 años, en una liga donde a tantos gerentes generales y ejecutivos les gusta atrapar a los jóvenes de 19 y 20 años.

Un tipo agradable y, como su edad podría sugerir, maduro, Duarte se encogió de hombros una y otra vez. Hasta que un día en un campamento previo al Draft, cuando ese mismo viejo refrán de los scouts y entrenadores finalmente lo superó.

«Me enojé una vez», dijo Duarte el jueves desde su habitación de hotel en Nueva York, donde los Indiana Pacers esperaban su partido del viernes contra los Nets en Brooklyn. “Yo estaba como, bueno chicos, todo el mundo sigue hablando de esta cuestión de la edad. «La edad, la edad. Eres viejo, Chris».

“Me enojé y dije: ‘Oye, no quiero saber nada más sobre mi edad. Si quieres ganar juegos, consígueme. Si quieres ganar en cuatro años, sigue adelante y recluta a un chico de 19 años. Entonces puedes desarrollarlo y convertirlo en una superestrella en tres, cuatro o cinco años. Pero no sabes si va a ser una superestrella, no lo sabes, ¿quién sabe?

«Entonces ya sabes lo que estás obteniendo ahora. No sabes lo que obtendrás en el futuro. Estás adivinando. Estás esperanzado».

Los Pacers optaron por ahora, seleccionando a Duarte con el pick No. 13 en el Draft. Les gustó y querían lo que habían visto durante el último año del ala de 6 pies 6 pulgadas en Oregon y en sus entrenamientos posteriores.

El «aplomo» de Duarte saca una página del libro de Brogdon

Kevin Pritchard, presidente del equipo de Indiana, valoró la competitividad de Duarte, así como su capacidad para crear y realizar tiros desde el dribleo. El gerente general Chad Buchanan ha hablado de la versatilidad y el conocimiento de la cancha de la selección tardía de la lotería.

Luego está el entrenador Rick Carlisle, quien aprecia tanto el trabajo de Duarte en ambos extremos de la cancha que, con las lesiones de Caris LeVert y T.J. Warren trastornó la rotación de los Pacers antes de que comenzara la temporada 2021-22, que ha sido titular en los primeros cinco juegos.

«Juega con mucha madurez, juega con mucho aplomo», dijo Carlisle esta semana después de que Duarte anotó 18 puntos con cinco rebotes contra el campeón defensor Milwaukee. “En su mayor parte, el juego de la NBA no lo acelera. … Esas son grandes cualidades para un novato.

“Esa es una de las cosas que nos gustó de él como prospecto del Draft de 24 años. Tenía más experiencia en muchas áreas. En su vida también. Esas cosas contribuyen a que un tipo como él juegue con un poco más de aplomo que algunos de los otros novatos”.

Duarte se ubicó en la cima de los otros recién llegados a la liga en la La Ladera de Novatos Kia de NBA.com durante la primera semana debido a su comienzo rápido, papel destacado y estadísticas notables (18.6 ppg, 4.6 rpg, 1.8 apg) después de una semana oficial en el trabajo. Carlisle lo lanzó al fondo de la piscina, con Duarte promediando 37 minutos y 16.6 intentos de gol de campo por juego. Surgió más-6.3 puntos mientras que Indiana en general fue menos-1 en sus primeros cuatro juegos.

¿Alguien está preocupado por su edad en este momento? Difícilmente.

«No entiendo por qué los equipos no seleccionan novatos más maduros en general», dijo su compañero de pista Malcolm Brogdon. «Verá, los seleccionados siempre entran y lo hacen muy bien».

Brogdon enfrentó algo del mismo estigma en 2016. Después de pasar cuatro años en Virginia, tenía 23 años cuando fue reclutado, deslizándose hasta el puesto 36, y cumplió 24 en siete semanas de su temporada de novato con Milwaukee. También terminó ganando el premio al Novato del Año 2017 desde la segunda ronda.

Brogdon aprovechó las oportunidades con los Bucks, jugó su camino hacia la alineación titular y mostró rasgos de liderazgo que vinieron con su madurez y experiencia. En su tercera temporada se unió al exclusivo club 50/40/90 de la NBA, lanzando 50.5% en total, 42.6% en triples y 92.8% desde la línea de tiros libres.

En el verano de 2019, como agente libre restringido, Brogdon consiguió un contrato de cuatro años y $85 millones en un acuerdo de firma e intercambio con Indiana. La edad no lo detuvo en absoluto. Los Pacers han tenido su parte de jugadores adolescentes y de 20 años, pero se sienten más cómodos que otros equipos con muchachos que contribuyen rápidamente.

«Yo era el epítome de eso», dijo Brogdon. “Chris es el epítome de eso. Draymond Green, otros chicos. Los equipos realmente necesitan empezar a mirar eso. Estos muchachos pueden entrar y tener un impacto inmediato en sus equipos».

Sueño de mucho tiempo hecho realidad al llegar a la NBA

En el pasado, cuando cuatro años en la universidad era la norma, jugadores como Kareem Abdul-Jabbar, Reggie Miller y Tim Duncan tenían 22 años como novatos de la NBA. Generalmente, los chicos que llegan a los 24 años (o más) han jugado profesionalmente en el extranjero por un tiempo.

La historia de fondo de Duarte es un híbrido de eso. Se crió en Puerto Plata, República Dominicana, apenas un semillero de aros. Llegó tarde al baloncesto, se sumergió en el deporte nacional del béisbol hasta después de cumplir 13 años. Finalmente, tuvo que viajar a los Estados Unidos para completar sus últimos dos años de escuela secundaria, inscribiéndose y jugando en el campus de Redemption Christian Academy en Northfield, Mass. El novato de los Raptors, Dalano Banton, es otro alumno allí, aunque creció en Toronto y fue la selección número 46 en julio a los 21 años.

Duarte había viajado a Miami a los 16 años para participar en un campamento de baloncesto como un escolta “súper delgado” de 5 pies 10 pulgadas que casi no hablaba inglés. Regresó a casa, luego tuvo un crecimiento acelerado que cambió su juego y su supuesto techo.

“Quería venir aquí para tener una mejor oportunidad y perseguir mi sueño”, dijo Duarte. “Y mi sueño era jugar en la NBA. Así que vine aquí solo».

Tristan Wilchcombe, el entrenador de Redemption, creció en las Bahamas, así que entendió la transición de Duarte. «Al igual que con Buddy Hield, a veces lleva un poco más de tiempo», dijo Wilchcombe, mencionando al ala de los Sacramento Kings que se crió en Freeport, Bahamas. Hield, como Brogdon, fue reclutado a los 23 años en 2016.

“Pero Chris no me sorprende por la forma en que trabajaba y la tremenda disciplina que tenía. Aprendió inglés muy rápido, unos tres meses una vez que estuvo aquí».

Duarte parecía dirigirse a Western Kentucky, pero debido a los académicos se desvió a la universidad durante dos años en Northwest Florida State en la ciudad de Niceville. Desde allí, fue a Oregon. Había jugado con la idea de presentarse al Draft de la NBA después de su temporada junior (él y su novia Sylvia Velázquez ya tenían un hijo, Chris Jr.), pero un entrenador de la escuela lo convenció de esperar. Duarte jugó con un dedo roto esa temporada y sus estadísticas se resintieron. En su último año, promedió 17.1 puntos, disparó 42.4% desde el arco y fue nombrado All-American de AP del tercer equipo.

“La gente que me rodeaba me decía: ‘Chris, dale un año más’”, dijo. “Uno de ellos me sentó y me dijo: ‘Tienes ocho meses más, amigo. O te esfuerzas y vas por los millones o simplemente eres un jugador habitual y juegas por $ 300.000 en el extranjero’. Ese fue un gran consejo».

Como la selección número 13, Duarte firmó un contrato de cuatro años por un valor de $ 17,7 millones, las dos primeras temporadas garantizadas en $ 7,6 millones.

«Sabía que iba a ser elegido por la lotería debido a la temporada que tuve y las cosas que puedo hacer en la cancha», dijo. “Y soy un gran tipo fuera de la cancha. No me meto en problemas, no voy a [los] lugares equivocados».

La confianza de Duarte se manifiesta en la agresividad que muestra en los partidos. Es una plaga a la defensiva y no es nada tímido a la ofensiva. En cinco juegos, había lanzado más tiros (83) que los anotadores probados de la NBA como Khris Middleton (81), Collin Sexton (79), James Harden (78) y Joel Embiid (73).

¿Carlisle, los otros entrenadores o compañeros de equipo de los Pacers lo han alentado? “Sí y no”, dijo Duarte. “Así es como juego. Siempre estoy en modo de ataque, tratando de que suceda algo. Defensiva y ofensivamente. Sí, mis compañeros de equipo siempre me hablan y me dicen: ‘Mantente agresivo'».

El tendón de la corva de Brogdon probablemente mantendrá a los Pacers apoyados en Duarte, incluso cuando LeVert se acerca a regresar. Viene en un torbellino, pero Duarte está prosperando, aprendiendo y disfrutándolo. La mayor parte, de todos modos.

Después de que sus dos años en Oregon estuvieron limitados por los bloqueos de virus, está recibiendo su primera dosis de viajes de la NBA, con paradas en Charlotte, Washington, Toronto y ahora Brooklyn. Está aprendiendo a manejar el tiempo que pasa lejos de su pequeña familia.

Especialmente con mi hijo. Yo lo amo y él me ama a mí”, dijo Duarte sobre el niño de 19 meses. “Cuando llego a casa, lo primero que hace, me abraza y me da besos. Se acuesta conmigo, juega conmigo. No sabe jugar videojuegos, pero lo conseguiremos para que pueda sentarse a mi lado y verme jugar.

“Así que cuando estoy de gira, extraño esos momentos. Extraño a mi chica, Sylvia. Al igual que extraño a mi mamá, mi papá y mis hermanos [Michael, 26, y Felipe, 28, ahora viven en Toronto]. Pero tienes que hacerlo. Tengo que hacerlo para poder tener una vida mejor y para darles una vida mejor a ellos también».

Para eso, Duarte no era demasiado mayor. Llega justo a tiempo.