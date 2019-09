Nueva York, (EFE).- La crisis de gestión en algunos apartados relacionados con las actividades de los equipos ante las normas establecidas por la NBA quedó confirmada este viernes cuando la junta de gobernadores, en su reunión anual, estableció medidas más estrictas para el cumplimiento del intento de manipulación y el tope salarial.

El responsable de hablar ante los periodistas de las nuevas medidas fue el comisionado de la NBA, Adam Silver, quien destacó que las mismas fueron aprobadas por “unanimidad”.

Silver fue categórico al anunciar que habrá suspensiones a los ejecutivos, se quitarán derechos de selección y se anularan contratos con las nuevas disposiciones que han sido aprobadas. “El objetivo final será el cumplimiento en toda su extensión de las disposiciones que rigen nuestro deporte, de lo contrario, las consecuencias serán muy graves para quienes las incumplan”, advirtió Silver. “Ha quedado demostrado que multa a los equipos no tiene ningún tipo de efectividad”.

Además de las medidas de control también se aprobó la aplicación del nuevo lenguaje en el libro de reglas de la NBA que regula las infracciones. La revisión no cambiará el contenido central de la regla, pero ayudará a eliminar la brecha entre la regla tal como está escrita y cómo se ha interpretado y aplicado hasta ahora en los partidos. Además, los equipos ahora deben presentar alineaciones iniciales 30 minutos antes del inicio del partido, salvo excepciones de lesiones u otro aspecto excepcional. La regla anterior era de 10 minutos.

Tanto la manipulación como la posibilidad de eludir el tope salarial cobraron fuerza este verano, después de que una serie de acuerdos parecían haberse dado antes de que la agencia libre comenzara oficialmente el pasado 30 de junio, y después que Los Angeles Clippers consiguieron a los aleros Kawhi Leonard y Paul George Clippers antes que entrasen en el mercado. Silver y la liga llegaron a la reunión de gobernadores con el objetivo de implementar medidas urgentes y estrictas que salven el futuro de la NBA. En este sentido establecieron una auditoría anual y aleatoria de las comunicaciones de cinco equipos con las oficinas centrales y agentes de jugadores rivales, junto con la liga que tiene el mandato de que “donde exista la causa” pueda “emprender investigaciones más exhaustivas” e imponer una multa máxima de 10 millones de dólares.

Se va a exigir que los altos funcionarios de cada equipo guarden durante un año las comunicaciones mantenidas con los agentes libres. Todas esas cosas ahora están oficialmente dentro de las reglas de la Liga después de que pasaron con la votación unánime el viernes por la tarde, al superar fácilmente la mayoría de 3/4 (23 de los 30 equipos de la NBA) necesarias para promulgarlas. Una de las principales áreas de preocupación para los funcionarios de los equipos se centra en el apartado de la privacidad derivada de la capacidad de la Liga para confiscar dispositivos de comunicaciones.

Si bien eso es algo que la liga ya podría hacer, y, en el pasado, lo ha hecho, como cuando investigó a los Nets de Brooklyn (y finalmente los libró de irregularidades) por el fichaje del alero ruso Andrei Kirilenko en el verano de 2013. Silver reconoció esos temores en su declaración de apertura anunciando los cambios, pero dijo que no se trataba de vigilar a nadie en los asuntos privados sino a quienes teniendo ese derecho infringen las normas. “No estoy interesado en analizar ningún aspecto de la vida de las personas fuera de lo que es relevante para la operación de sus equipos, a menos que, por supuesto, haya un problema que requiera que analicemos algo fuera del alcance de lo que estamos abordando aquí”, subrayó Silver. “Además quien no tenga nada que ocultar no debe sentirse presionado por las nuevas reglas”.

Pero reiteró que a partir de ahora quienes las infrinjan serán investigados y de ser hallados culpables tendrán que afrontar graves consecuencias por comportamiento inadecuado. Mientras tanto, en cuanto a cómo se llevará a cabo la mecánica de la auditoría aleatoria de los cinco equipos, Silver dijo que aún queda mucho trabajo por hacer para resolver los detalles porque se está en la fase de trabajar conjuntamente con los equipos con el objetivo de garantizar al máximo la privacidad de su gestión pero también la necesidad de garantizar el cumplimiento de las normas.

Además de la discusión sobre la manipulación, la liga también emitió un comunicado anunciando que había aclarado el lenguaje establecido con la señalización del “caminar”. Otra novedad a partir de esta temporada será la del anuncio de las alineaciones iniciales media hora antes del comienzo de los partidos, comparados a los 10 minutos que se daban hasta ahora. Ambos cambios fueron aprobados por unanimidad por el Comité de Competencia de la NBA.

El nuevo lenguaje que implica la penalización de “caminar” es una definición formal de un jugador que completa su regate, algo que ha sido parte de cómo los árbitros determinan las llamadas durante algún tiempo, pero nunca se ha explicado realmente en las reglas, algo que ahora ya se ha hecho. El cambio de hacer oficiales las alineaciones iniciales 30 minutos antes del inicio del partido, en lugar de 10, se hizo en favor de incrementar la capacidad de transparencia de los equipos, que favorezca el conocimiento a los periodistas y a los aficionados.

Sin embargo, los equipos seguirán teniendo la capacidad de modificar su alineación inicial después de los 30 minutos previos al partido, si las “circunstancias cambian”, pero solo por causa mayor como lesión u otro aspecto personal.EFE