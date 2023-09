Las camas en un hospital público

Por César Mella |

Es angustiante para el médico y la familia, ante la emergencia que presenta un adulto agitado, profiriendo incoherencias y amenazando con un cuchillo en mano al resto de la familia, justo a las 4 de la madrugada.

Aprovecho para matizar el tema: no hay una sola cama disponible en toda la ciudad de Santo Domingo; no aceptan seguro de ningún tipo; una enfermera de los Mameyes se niega a inyectarle a nuestro paciente un tranquilizante…” Yo no brego con pacientes agresivos”, afirmó asustada… Esa tragedia se vive con el dengue.

Consejos al personal sanitario:

Disminuir las recaídas por descontinuar el tratamiento prescrito por un psiquiatra.

Con psi coeducación, con un responsable familiar que compre y administre los tratamientos.

En Cuba a los bipolares de ciclo rápido y a los esquizofrénicos de recaídas frecuentes les administrábamos un TECAR cada 21 dias. (Terapia Electroconvulsivante bajo anestesia y Relajantes).

Que lastima que el Anatensol esté Escaso Y Que el Risiperdal Consta De 37, este Tan Caro…… Me refiero a dos neurolépticos ( también llamados antipsicóticos) que se depositan en el torrente circulatorio-muscular y ejercen su efecto hasta por un mes.

Resultan más económicos y el paciente no logra engañar al familiar expulsando las tabletas de la boca al suelo.

En la consulta externa frecuentemente involucramos a mas de un pariente. Eso da un carácter de responsabilidad familiar AL SEGUIMIENTO.

Suelo Pedir Que Me Trajeran Las Cajitas Y Los Blister De Las Medicinas, Asi Confirmaba Que El Orate No Me Estaba Engañando… En Casos Exremos

Dejaba Mi Celular Al Familiar Responsable

El Apoyo De Las Boticas Populares, O Darle Todas Las Medicinas Por Un Mes, Al Momento Del Alta

Seria Lo Ideal

Me Preocupa Que En Ese Pool De Camas En 6 Meses Un Paciente Rote Por Tres Unidades ( Internamientos Y Recaidas) Diferentes , Ej:

Contreras Con Alvarado Y Pablo, Por El Hsbg Con A. Hichez Y Un Tercer Ingreso Con Carlos Y Ania Con Su Equipo En El Moscoso (*)

Eso No Da Un Buen Seguimiento…………

Lo Ideal Es Que Vengan Mensual A Ponerse Su Anatensol Aunque Esten Asintomaticos.() Un Aceitico Decanoato De Flufenazina Consigan Las Memorias Del 1R Congreso Dominicano De Psiquiatria, Ahí Aparece Un Trabajo De La Intensa Hilda Barinas, Sobre Anatensol En El Hppb. Estamos A La Puerta De Grandes Cambios En La Psiquiatria Creo Que Viena Ahora La Capacitacion Como Fortalecer A Los Caballos De Batallas ( *) Los Residentes…

Personal En Formacion.( Psicologos, Trabajadores Sociales Etc.)

Fortalecer La Atencion Primaria , Varias Estrategias:Disminuir Recaidas

Acortar Dias Camas; Uso De Tec Con Adecuadas Prescriipciones

Buscar Fenotiazinas De Depositos;Sectorizar A Los Demandantes De Ingreso

(*) Jefes de servicios y nombres abreviados de serv. De psiquiatria. Hospitalarios.