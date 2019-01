Santo Domingo.-El expresidente Leonel Fernández denunció que sus adversarios políticos podrían estar orquestando una campaña de ataques y descalificaciones morales, porque su proyecto político sigue creciendo de una manera sorprendente en todas las provincias.

Reconoció que la “política es una gran lucha, es una batalla y en la medida que la campaña siga avanzando y se continúe concitando el respaldo de diferentes sectores, podrían venir las guerras sucias pero nada de eso nos va a amedrentar”.

Expresó que ha observado un vuelco masivo de personas a favor de su candidatura, a pesar de que todavía no ha declarado de manera oficial su precandidatura por la presidencia de la República para las elecciones del año 2020.

Afirmó que “frente a las calumnias, no hay marcha atrás, y frente a la difamación, no hay marcha atrás, y frente al ultraje, no hay marcha atrás, porque con el apoyo de la población es pa`lante que vamos”.

El expresidente Fernández se pronunció en estos términos durante un acto político que organizó un grupo de jóvenes que apoya su precandidatura presidencial, denominado Red de Defensa LF 2020, que coordina Wayna Mercedes, quien denunció que hay sectores que están destinando muchos recursos con la finalidad de destruir a Leonel Fernández.

Pero, prometió que ellos en representanción de la juventud se están organizando para detener esas acciones.

En el acto también habló Ana García, Leydy Corporán y Laura González, quienes están trabajando en Santo Domingo, San Cristóbal y Hato Mayor.

El doctor Fernández Reyna llegó al acto acompañado de Radhamés Jiménez Peña y Bautista Rojas Gómez.